Bloq.it é a primeira portuguesa a vencer prémio em evento de Silicon Valley

Bloq.it é distinguida em evento global de startups tecnológicas em Silicon Valley © DR

A Bloq.it, startup portuguesa que desenvolve tecnologia para cacifos inteligentes, foi reconhecida como scaleup do ano no "Startup Grind Global Conference 2022", um evento de Silicon Valley, organizado pela maior comunidade global de startups, anunciou a empresa através de comunicado.

Depois de ter aumentado o seu negócio em 2000% e ter expandido para mais de 15 países, a tecnológica torna-se agora na primeira empresa nacional a vencer este prémio, tendo alcançado o primeiro lugar entre as mais de mil empresas candidatas, originárias de mais de 18 países e pertencentes a 21 países, pode ler-se na nota.

A votação, feita com base em critérios como o crescimento das empresas e o impacto da sua tecnologia no setor onde atuam, foi realizada via online pela comunidade tecnológica.

"A Bloq.it tem crescido de forma acelerada em vários aspetos importantes durante os últimos meses: desde valor de faturação, número de mercados onde opera, bem como colaboradores, ou como nós identificamos, #Bloqstars. Sendo o nosso objetivo ser a maior empresa de Smart Lockers do mundo dentro de alguns anos, este prémio é uma enorme validação do percurso que temos feito até agora, e da necessidade real da nossa solução. É especialmente importante porque é uma excelente porta para a nossa entrada no mercado dos EUA, o maior mercado de tecnologia do mundo", explica João Lopes, COO e cofundador da Bloq.it, citado em comunicado.

Esta distinção valeu à startup 50 mil dólares, atribuídos pelo CTO da Microsoft for Startups, principal parceiro do evento, e ainda um lugar garantido no palco principal da conferência, em 2023, enquanto speaker.