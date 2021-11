Brasileira Krilltech vence KPMG Private Enterprise Global Tech Innovator

Diogo Sone Aires, CEO da empresa vencedora do Global Tech Innovator 2021 KPMG, a Krilltech, no palco com Anna Scally, head of Technology e fintech leader da KPMG, na Estufa Fria © André Luís Alves / Global Imagens

Foi anunciado o vencedor da KPMG Private Enterprise Global Tech Innovator, uma competição a nível mundial que "procura conhecer os principais inovadores tecnológicos e os futuros tech titans - numa primeira fase a nível nacional e posteriormente a nível mundial, com Portugal no centro da competição".

E a tarefa não foi nada fácil de reduzir de 700 candidaturas, de 11 países, para 17 finalistas. O pitch final decorreu ontem ao final do dia, na Estufa Fria, em Lisboa, sob os olhares do júri internacional. Das 17 propostas apresentadas 8 apresentavam soluções de inteligência artificial (AI) ou machine learning. Mas foi uma agrotech quem conquistou a admiração e conquistou o primeiro prémio.

A brasileira Krilltech Nanotecnologia Agro pretende aproximar a nanotecnologia da agricultura criando uma tecnologia que é administrada às culturas - a empresa testou 23 culturas diferentes - e que potencia as suas características naturais, aumentando a produção.

Atualmente a Krilltech tem projetos a decorrer no Brasil, onde trabalha com a Universidade de Brasília e começou, recentemente, um projeto piloto em Abu Dhabi. E brevemente, revelou Diego Stone Aires, CEO da Krilltech Nanotecnologia Agro, ao Dinheiro Vivo, deverá abrir um escritório em Portugal - a empresa está em negociação com o hub do Fundão, que poderá servir para a internacionalização da organização para o mercado europeu.

Para Nasser Sattar, Head of Advisory na KPMG in Portugal, o projeto vencedor teve a particularidade de apresentar uma solução "muito interessante" para um setor muito importante, que é o da agricultura. A área de incidência quer do vencedor quer do projeto que ficou em segundo lugar - FIDO, do Reino Unido e que procura resolver o problema das fugas de água - são áreas que são "os grandes desafios do futuro". Não é por acaso que os projetos relacionados com o meio ambiente acabaram por despertar mais atenção. E são prova que a tecnologia e a inovação estão presentes em todo o lado e podem ajudar a melhorar a vida das pessoas.