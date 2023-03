Brasileira Labsit dá salto para a Europa com compra da empresa de software portuguesa Dartware

Diretores da Labsit Rúben Silva e Eduardo Hosoume, e o responsável de marketing Lucas de Freitas © Direitos Reservados

A consultora tecnológica brasileira Labsit anunciou a aquisição da empresa de software portuguesa Dartware, como parte da sua estratégia de expansão para a Europa, onde as projeções de crescimento da indústria da Tecnologias da Informação (TI) apontam para os 6,93% até 2027, segundo dados da Statista, citados pela companhia.

"Já tínhamos como objetivo iniciar atividade na Europa, por isso quando percebemos que havia fit entre as culturas de ambas as empresas, foi uma decisão fácil. Fechámos a operação de aquisição em cerca de dois meses", comenta Michel Lopes, um dos fundadores da Labsit, em comunicado.

A consultora, que conta com parceiros como a SIBS, EasyPay, VTEX e Banco Itaú, prevê que a fusão em causa gere receitas na ordem de um milhão de euros já este ano, refletindo este montante um crescimento de 600% face à faturação alcançada pela software house lusa em 2022, e que o número trabalhadores no país triplique.

Ao momento, a empresa brasileira tem uma equipa em Portugal composta por dez colaboradores - entre as quais os diretores Rúben Silva e Eduardo Hosoume, e o responsável de marketing Lucas de Freitas - e com escritórios em Lisboa, Braga, Coimbra e Faro. No Brasil, a Labsit emprega cerca 150 pessoas.