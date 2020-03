Campanha para compra de material médico entrega encomenda e duplica objetivo

Depois de ter angariado mais de 100 mil euros em uma semana, a campanha Stop Covid-19 duplicou o objetivo da campanha de recolha de fundos. Nos próximos dois dias, esta iniciativa pretende recolher mais 85 mil euros: este novo patamar foi anunciado esta quarta-feira, na véspera da entrega da primeira encomenda.

Na quinta-feira, os hospitais São João (Porto), Santa Maria (Lisboa) e Garcia de Orta (Almada) vão começar a receber máscaras e óculos de proteção. Nos próximos dias, serão entregues um total de 58 mil máscaras e de mais de 2000 óculos para proteger os profissionais do Serviço Nacional de saúde.

Os 85 mil euros adicionais da recolha de fundos vão permitir reservar e comprar mais 50 mil máscaras de proteção. Os fornecedores deste material já foram devidamente identificados.

Esta iniciativa está a ser organizada pela comunidade Tech4Covid19, que junta mais de 3000 pessoas de startups e empresas tecnológicas portuguesas.

Os contributos para esta campanha podem ser feitos por MB Way, através da funcionalidade “Ser Solidário” (estas operações estão isentas de comissões); de transferência bancária, através do IBAN PT50 0018 0000 2381 6338 0017 1; ou pelo cartão de crédito através da plataforma portuguesa Go Parity.

Ao todo, já contribuíram mais de 3000 pessoas e dezenas de empresas portuguesas.