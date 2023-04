Canadiana fecha acordo com Politécnico de Portalegre para atração de investimento estrangeiro

Empreendedores já recrutados pela Empowered Startups © Direitos Reservados

A canadiana Empowered Startups anunciou esta sexta-feira a celebração de um protocolo com o Instituto Politécnico de Portalegre, que visa a atração de investimento direto estrangeiro e empreendedores internacionais para a região.

"Trabalhamos fora dos grandes centros urbanos porque percebemos a importância de reforçar a ligação entre a ciência e a economia locais e de criar novas oportunidades de emprego qualificado nestes territórios. Sabemos como isto é importante para o futuro do país", refere Chris Lennon, presidente da Empowered Startups, citado em comunicado.

Assim, através do programa HQA Visa, a multinacional, que conta com operação em Portugal, pretende recrutar profissionais estrangeiros altamente qualificados, com experiência no ramo do empreendedorismo, para financiarem projetos de investigação em universidades e politécnicos, criarem novas startups e comercializarem a inovação feita no país.

"Os empreendedores com que trabalhamos estão interessados em criar novos produtos e serviços com os resultados desta investigação, e a nossa expectativa é que isso resulte na criação de novas empresas tecnológicas, com profissionais experientes e talentosos", acrescenta o mesmo responsável. O papel da empresa será em ajudar estes empreendedores a investirem na ciência portuguesa e a transformarem-na em produtos e serviços inovadores, para serem vendidos posteriormente nos mercados internacionais.

A canadiana afirma já ter atraído, desde o início da sua atividade em Portugal, em 2019, mais de 30 projetos de empreendedorismo para território nacional e injetado mais de 900 mil euros de investimento direto estrangeiro em investigação científica de universidades e politécnicos portugueses.

Em fevereiro, a Empowered Startups entregou ao Governo uma carta de compromisso com o plano de recrutar, nos próximos três anos, 150 novos empreendedores e peritos para investirem em novos projetos em Portugal, sendo que a estimativa é que esta ação permita atrair mais de 10 milhões de euros de investimento.

Neste sentido, já foram assinados protocolos com outras seis instituições de ensino superior, entre as quais as universidades do Algarve, Aveiro e Évora, e os institutos politécnicos de Bragança, Guarda e Leiria.