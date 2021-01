Candidaturas para 6.ª edição do programa de aceleração Discoveries abertas até março

Já estão abertas as candidaturas para a sexta edição do programa de aceleração Discoveries, lançado em 2015 pela Fábrica de Startups, com o apoio do Turismo de Portugal. Este programa destina-se a startups que desenvolvam projetos ligados ao turismo.

Em comunicado, a Fábrica de Startups explica que este programa na sua génese a "promoção de Portugal, contribuindo para a afirmação do nosso país como um Startup Lab, onde projetos de todo o mundo podem basear e escalar os seus negócios".

Devido à situação pandémica, esta sexta edição será feita de forma remota. As startups participantes vão ter acesso a oito bootcamps, onde será possível testar e validar modelos de negócios; a uma rede de mentores, parceiros especialistas do setor do turismo, potenciais clientes e investidores; a workshops e webinars com convidados do setor e ainda a metodologias da Fábrica de Startups, é explicado.

"Têm sido anos fantásticos a trabalhar com o Turismo de Portugal e a fazer com que mais e mais startups queiram vir para Portugal e começar o seu negócio cá", indica António Lucena de Faria, fundador e CEO da Fábrica de Startups, que reconhece que "o Turismo continua a ser uma indústria absolutamente fundamental para o futuro do nosso país".

Para Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, "a inovação no setor do Turismo nunca foi tão importante". "Devemos assim criar as condições para acelerar uma retoma sustentável e demonstrar que Portugal é um destino competitivo e inovador", conclui.

Os vencedores vão ser conhecidos no dia 29 de abril, dia do Final Pitch. Podem ser escolhidas até três startups vencedoras, que ganham uma "Tour de Inovação Turística" em Portugal, podendo desta forma conhecer o ecossistema português e ainda potenciais parceiros e clientes.

O Discoveries já recebeu e acelerou 82 startups de mais de 25 país, com empresas como a Consulta do Viajante, Climber RMS, PartyWith, SeaBookings ou a TourScanner entre os exemplos.

As candidaturas podem ser feitas online, no site da iniciativa, até dia 7 de março.