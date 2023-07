Candidaturas para o Road2WebSummit já arrancaram. Há 125 bilhetes a metade do preço

© D.R

As candidaturas para a oitava edição do Road 2 Web Summit (R2WS), programa que vai selecionar até 125 startups para participarem e exibirem as suas soluções na Web Summit 2023, oferecendo condições especiais e acesso a um bootcamp de preparação para a cimeira, já se encontram abertas.

Além de um desconto imediato de 50% no valor do pacote Alpha, que permite aos empreendedores exibirem os seus projetos no evento, o programa inclui um bootcamp intensivo, que irá decorrer em outubro e pretende ajudar as startups a definir objetivos para o evento, ajustando o treino de pitch, com o apoio de experts internacionais.

As startups selecionadas para o R2WS habilitam-se ainda a ganhar um dos três prémios financeiros, que se dividem pelas seguintes categorias: startup mais promissora (15 mil euros), startup com melhor desempenho no bootcamp e conferência (5 mil euros) e startup com a maior contribuição para o impacto e inclusão social (5 mil euros).

"A inovação e diversidade dos projetos que, em cada ano, são apoiados pelo programa Road 2 Web Summit, são a prova viva do dinamismo e do potencial do nosso ecossistema sendo esta participação na Web Summit uma oportunidade única para estas startups apresentarem a sua oferta e contactar com potenciais clientes, parceiros e investidores entre os participantes de renome mundial que se deslocam a Lisboa em novembro para participarem no evento", destaca António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, citado em comunicado.

Este ano, a iniciativa conjunta da Startup Portugal e Web Summit vai apoiar mais projetos do que em 2022, sendo que pelo menos 25 lugares estão destinados a fundadores que pertençam a minorias sub-representadas na comunidade empreendedora portuguesa ou que desenvolvam soluções de elevado impacto social.

Para se candidatarem, as startups devem ter um produto mínimo viável (MVP), presença online ativa (app ou site) e ter número de contribuinte português e, de acordo com o atual enquadramento legislativo, ter um modelo de negócio inovador, facilmente escalável e de base digital. Os interessados podem inscrever-se até 18 de agosto.