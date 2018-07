Candidaturas para Startup Voucher arranca esta segunda-feira

As candidaturas para o Startup Voucher arrancam esta segunda-feira, 9 de julho. O Startup Voucher é uma das medidas do Startup Portugal, estratégia nacional de empreendedorismo, que visa apoiar o desenvolvimento de projetos que estão ainda na fase da ideia. Os empreendedores que receberem este apoio recebem uma bolsa mensal de perto de 700 euros. É ainda lhes dado mentoria e assistência no projeto.

“As novas call para candidaturas abrem a 9 de julho para 400 candidatos. Pela primeira vez, abre projetos na região de Lisboa. Vão existir dois avisos por ano”, pode ler-se na página da Startup Portugal.

Esta medida insere-se na versão 2.0 da estratégia de apoio ao empreendedorismo Startup Portugal, que foi ser apresentada esta segunda-feira em Lisboa. O Governo, dois anos depois da primeira apresentação do Startup Portugal, quer que o ecossistema português “tenha um crescimento tão acelerado como o que teve nos últimos dois anos”, conforme assinalou o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, em declarações ao Dinheiro Vivo. As novas medidas representam, ao todo, uma injeção de capital próxima dos 300 milhões de euros.