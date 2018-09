Casaco português que ajuda os peões à noite procura 70 mil euros

É em Portugal que está a nascer um casaco que vai ajudar os peões à noite. O Musgo é a peça de roupa ideal para quem gosta de correr à noite ou trabalha na rua durante a madrugada e que garante que vai reduzir em 75% as mortes por atropelamento à noite. O casaco está à venda a partir desta segunda-feira na plataforma de crowdfunding Indiegogo, onde também está a decorrer uma campanha para angariar cerca de 70 mil euros nos próximos 30 dias.

Este produto está a ser desenvolvido pela startup portuguesa Vime. “O sistema de iluminação inteligente com fibras óticas que desenvolvemos aumenta a segurança dos utilizadores através da iluminação ativa e é inteligente graças ao recurso a sensores que existem num smartphone e que ajudam, por exemplo, a sinalizar a travagem de um ciclista ou informar um trabalhador que saiu da área de segurança”, destaca Filipe Guimarães, o diretor científico e tecnológico da startup nacional.

O sistema de iluminação inteligente permite, por exemplo, “sinalizar automaticamente a travagem/desaceleração de um ciclista para os condutores em redor, indicar automaticamente a um caminhante/corredor que alcançou uma determinada localização geográfica ou avisar automaticamente a um trabalhador que ultrapassou um perímetro de segurança”.

O casaco totalmente produzido em Portugal também tem outras características pouco comuns: um “bolso saudável” para isolar o corpo da radiação emitida pelo smartphone; uma “cauda rebatível” para evitar salpicos/sujidade na roupa de quem andar de bicicleta em condições de chuva; bandas de silicone nos ombros para aumentar a aderência de sacos e mochilas; bolsos ventilados com fechos bidirecionais para regulação de temperatura e um painel respirável cortado a laser, refere a nota de imprensa.

A tecnologia para este casaco foi desenvolvida por outras duas empresas nacionais, a Lapa e a Scoop. A Lapa é uma startup que desenvolve localizadores através da tecnologia bluetooth; a Scoop é uma empresa especialista em têxteis técnicos.

O Musgo é feito com um tecido que incorpora partículas de carvão ativado obtidas a partir de cascas de coco recicladas. Isto elimina os vincos, o desgaste e os odores, “seca 92% mais depressa do que o algodão” e bloqueia as radiações ultravioletas.

Expansão internacional

Com a campanha de financiamento coletivo, a Vime quer começar a vender o casaco nos mercados internacionais com menos exposição solar. Países europeus como Holanda, Alemanha, Reino Unido, Áustria, Polónia, Bélgica, Noruega, Suécia e Finlândia e mercados como Estados Unidos e Canadá estão nas prioridades da empresa portuguesa.

O casaco está à venda por 287 dólares (cerca de 250 euros), mais de metade do preço de venda que será aplicado após o fim da campanha.