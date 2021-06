Católica dá dois prémios para melhor empreendedora portuguesa

Joana Paiva (iLof) e Sónia Ferreira (BestHealth4U) foram as vencedoras da edição de 2021 do prémio da Católica. © DR

A escola de negócios da universidade Católica de Lisboa entregou, pela terceira vez, o prémio para melhor empreendedora do ano (Women Entrepreneurship Award). A instituição, com este galardão, pretende estimular o empreendedorismo feminino e promover maior igualdade de género neste meio. Na edição de 2021, contudo, o prémio acabou por ir parar a duas mulheres: Joana Paiva e Sónia Ferreira, segundo o anúncio feito na sexta-feira.

Joana Paiva foi distinguida pelo trabalho como responsável tecnológica da iLof. A startup do Porto cruza a fotónica com a inteligência artificial: através de um dispositivo com um cabo de fibra ótica, são emitidos sinais luminosos para analisar fluidos biológicos em cerca de seis minutos. As amostras são analisadas virtualmente, criando perfis biológicos.

Também na área da saúde, Sónia Ferreira ganhou o prémio como fundadora da BestHealth4U, startup e investigação e desenvolvimento de soluções para dispositivos médicos que se fixam à pele. O primeiro produto da empresa, o Bio2Skin, é um adesivo médico para lesões que utiliza as características naturais da pele para obter boas propriedades de adesão, evitando irritações e problemas de alergia, mesmo nos casos de uso contínuo ou crónico.

Cada uma das vencedoras recebeu um prémio monetário de três mil euros, uma bolsa para um programa avançado na escola de negócios da Católica e ainda mentoria de um dos 11 membros do júri: António Murta (Pathena), Celine Abecassis-Moedas (Católica-Lisbon), Cristina Fonseca (Indico Capital), Isabel Capeloa Gil (Universidade Católica Portuguesa), Isabel Furtado (COTEC), João Vieira de Almeida (VdA), Lucy Gilson (Universidade do Connecticut), Maria Lacerda (Imagegate), Miguel Fontes (Startup Lisboa), Paulo Azevedo (Sonae) e Pedro Norton (Finerge).

A terceira finalista do prémio da Católica foi Louise Lindblad, co-fundadora e responsável de operações da Valispace, ferramenta de produtividade digital que ajuda equipas de engenharia na partilha de dados dinâmicos em atualização.

O Women Entrepreneurship Award foi criado em 2019 e na edição deste ano reuniu um universo de 58 líderes mulheres.