Católica lança programa de pré-aceleração para alunos e ex-alunos

© Foto: Unsplash

A universidade Católica lançou um programa de pré-aceleração para alunos e antigos e alunos que estejam a lançar novos negócios. O objetivo é que os empreendedores, numa fase inicial do lançamento da startup, comecem a dominar as dinâmicas que envolvem os processos de incubação, bem como, o caminho até à captação de investimento. O processo de candidatura está já aberto e decorre até ao próximo dia 12.

"O CTIE - Center for Technological Innovation & Entrepreneurship da Católica-Lisbon School of Business and Economics abre hoje candidaturas para o Forward, um programa gratuito para alunos e ex-alunos desta escola que estejam a desenvolver novos negócios. As candidaturas abriram nesta sexta-feira em forward-startup.com e o prémio para o vencedor é de mil euros", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Este programa tem uma duração de quatro meses, decorrendo entre fevereiro e maio aos sábados. E nele os fazedores vão ter "sessões de trabalho e mentoria, com temas como 'Customer Validation' ou 'Product Market Fit', que contarão com a participação da comunidade de empreendedorismo da Católica-Lisbon School of Business and Economics (investors in residence, clubes de alunos, etc...). Para além destes, vão participar no programa representantes de entidades parceiras do CTIE, como a Startup Lisboa, o BET ou a MangoUp".

No final do programa, em maio, todas as equipas farão pitch perante um júri que vai selecionar a equipa vencedora. "Esta terá acesso ao prémio de 1000 euros e as equipas nos primeiros três lugares terão mentoria com membros do CTIE - Center for Technological Innovation & Entrepreneurship".