Cinco startups fora de Lisboa e Porto trabalham com grandes empresas

Apresentação final do programa decorreu na incubadora da Universidade de Aveiro. © DR

Cinco startups fora de Lisboa e do Porto passaram os últimos três meses a construírem soluções para seis empresas portuguesas. Os resultados do programa Portugal de Startup em Startup, promovido pela associação Startup Portugal, foram apresentados na quarta-feira numa sessão que decorreu na incubadora da Universidade de Aveiro.

3Maps, BuildToo, Nemobile, Sentinel e Trash4Goods foram as startups selecionadas para trabalharem com as empresas BA Glass (produção de garrafas), Corticeira Amorim (transformação de cortiça), Delta Cafés (torra de café), Eletricidade dos Açores (fornecimento de eletricidade), Prio (distribuição de combustíveis) e grupo Casais (construção civil e obras públicas).

Em conjunto, empresas e startups desenvolveram inovações, por exemplo, em projetos para a digitalização de processos, gestão de ativos informáticos e gestão da relação com consumidores e comerciantes.

O programa contou com um investimento total de um milhão de euros e resultou de uma parceria estratégica entre Microsoft Portugal, Startup Portugal e a plataforma de inovação Beta-i. A iniciativa foi lançada em setembro de 2021.

A Microsoft Portugal foi a parceira tecnológica e disponibilizou gratuitamente acesso à tecnologia cloud Azure para as startups que entrarem nos desafios.

Quando assinou o memorando de entendimento com o ministério da Economia, em novembro de 2020, uma das iniciativas passava pela criação de um programa para apoiar cinco startups portuguesas num montante de até um milhão de euros.

A Beta-i colaborou com as empresas no desenvolvimento dos desafios e na aceleração dos negócios.

A Startup Portugal é a associação que reúne o ecossistema empreendedor português e que dinamizou todo o programa.

Na sessão de apresentação, o diretor executivo da Startup Portugal, António Dias Martins, salientou que programas como este "são fundamentais para mostrar que o tecido empreendedor vai muito além de Lisboa e do Porto" e que "é possível criar sinergias de valor entre startups e empresas relevantes da indústria".

O presidente executivo da Beta-i, Diogo Teixeira, destacou que "as colaborações entre empresas e startups, tudo made in Portugal, vão trazer vantagens competitivas, por via da inovação tecnológica, a estas seis empresas e significam também um passo importante para o crescimento das cinco startups participantes"

O diretor de marketing e operações da Microsoft Portugal, Andrea Rubei, notou: "esta iniciativa é a prova que há ainda muito talento por descobrir e apostar no nosso país e que, ao investirmos na descentralização da inovação e no empreendedorismo, continuaremos a promover o desenvolvimento e igualdade de oportunidades para todos".

Segue-se agora a fase piloto para cada um dos projetos. "Sendo estes bem sucedidos, a expectativa é que possa haver um acordo comercial de prestação de serviços. Acompanharemos esse processo no sentido de aferir a concretização dos objetivos do programa", esclarece fonte oficial da Startup Portugal ao Dinheiro Vivo.

Conheça, em detalhe, as startups selecionadas:

3Maps (Avanca) - dedica-se à resolução de problemas e ao desenvolvimento de soluções de negócio inovadoras na indústria 4.0.

BuildToo (Coimbra) - plataforma de coordenação e monitorização desenhada para gestores de projetos, investidores imobiliários e donos de obra.

Nemobile (São Félix da Marinha) - solução utilizada para a recolha e gestão de dados, que utiliza Big Data e algoritmos de inteligência artificial para processar e analisar grandes conjuntos de dados de várias fontes.

Sentinel (Guimarães) - desenvolve soluções inovadoras baseadas em visão computacional e inteligência artificial, tendo como principal foco o setor industrial.

Trash4Goods (Alcochete) - tem como objetivo sensibilizar e incentivar as pessoas a tomar um papel mais ativo na reciclagem, tornando-a mais interativa e recompensadora.