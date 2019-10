Codacy levanta ronda de financiamento de 7,7 milhões de dólares

A Codacy, startup portuguesa que tem uma plataforma que permite aos programadores reverem as linhas de código, angariou uma ronda de financiamento no valor de 7,7 milhões de dólares (7,01 milhões de euros no câmbio atual). Esta ronda foi liderada pelo fundo Join Capital, tendo contado ainda com a participação de atuais investidores da startup: EQT Ventures, Armilar Venture Partners, Faber Ventures e Caixa Capital, de acordo com a informação presente no site da empresa.

A empresa, no comunicado disponibilizado no site, mostra-se bastante “orgulhosa do que foi construído até aqui e do valor daquilo que a Codacy dá a milhares de programadores todos os dias”. Recentemente, a startup abriu um escritório nos Estados Unidos e aumentou a equipa para “acompanhar o aumento da procura”.

“E estamos apenas a começar. Apenas arranhamos a superfície daquilo que qualidade de automatização e padronização pode significar para todos na comunidade de programadores; desde estudantes a utilizadores de ‘open source’ e a algumas das maiores equipas de engenharia por todo o mundo. Com esta ronda de financiamento, vamos expandir e acelerar o desenvolvimento de produto e as iniciativas comerciais para apoiar as necessidades dos nossos utilizadores e clientes”.

No primeiro trimestre do próximo ano, um conjunto de clientes da Codacy vai entrar um numa fase beta privada “da nossa oferta empresarial de nova geração”. “Vamos também libertar apoio adicional à linguagem de programação e expandir as características nos ambientes do GitHub, GitLab e Bitbucket para todos os utilizadores da Codacy”.