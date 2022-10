Como se preparam os investidores para a Web Summit? A rotina é um "frenesim"

São esperados mais de mil investidores na sétima edição da Web Summit © AFP

Lisboa recebe na próxima semana uma das maiores feiras tecnológicas do mundo. Com data marcada para entre 1 e 4 de novembro, a Web Summit de Paddy Cosgrave vai abrir portas, pela sétima vez, a empreendedores, startups, empresas de tecnologia e, claro, aos principais investidores globais de Venture Capital (VC), que durante o ano dão alento às ideias dos mais audazes.

Tomás Penaguião, partner da Bynd Capital, diz, em conversa com o Dinheiro Vivo, que a Web Summit é um "momento muito importante para os investidores". O motivo está relacionado com o facto de ali terem oportunidade para reforçar relações com os fundadores das startups que compõem os seus portefólios, bem como com coinvestidores, parceiros ou outras empresas que acompanhem. O ponto alto, frisa, "é conhecer os novos projetos", que são previamente selecionados e com os quais é agendada uma primeira reunião.

Também José Guerreiro de Sousa, partner da Armilar Venture Partners, considera este um evento de relevância para aqueles que investem, uma vez que, nestes dias, se concentra na capital do país toda a comunidade com quem habitualmente trabalham. "É ainda um momento-chave para as nossas participadas se darem a conhecer, para nós conhecermos ao vivo as novas empresas que surgem nas áreas em que investimos e para nos inteirarmos sobre como estão a evoluir as que já conhecemos", acrescenta.

A presença na cimeira é ponto assente para ambos os parceiros das VC, até porque, apesar de grande parte das relações serem hoje estabelecidas remotamente, o contacto pessoal continua a ser fundamental para o negócio, destacam. Contudo, a dimensão da Web Summit, tanto ao nível do espaço como do conteúdo, pode complicar o dia-a-dia dos investidores. O planeamento é uma peça estratégica para o sucesso. "Sem ele, [o evento] pode ser muito desgastante e pouco frutífero", alerta o partner da Bynd.

"Quando temos a informação sobre as startups que vão estar presentes neste evento, identificamos as que se enquadram na nossa tese de investimento e agendamos reuniões", começa por explicar Tomás Penaguião. Os side-events (eventos paralelos), que se estendem a todos os dias da feira de tecnologia, assumem também um papel interessante, pois permitem "reencontros de toda a comunidade" que potenciam uma ampliação da rede de contactos.

A estratégia parece ser unânime para todos os que trabalham no setor. "As empresas a contactar têm de ser identificadas previamente, e os contactos com coinvestidores e parceiros agendados com antecedência", afirma José Guerreiro de Sousa, indo uma vez mais ao encontro do que foi dito pelo outro parceiro: "Muitos destes contactos acontecem em eventos satélites, que se têm vindo a multiplicar todos os anos". As dinâmicas exteriores à Web Summit não são, nem deverão ser descuradas, segundo os responsáveis. A vida lá fora continua, inclusive no escritório, onde acontecem reuniões com os investidores residentes e com outras VC, com as quais é desejável "algum tempo de maior qualidade".

A rotina de um investidor durante estes dias é descrita como um verdadeiro "frenesim". O tempo e a atenção são divididos entre o recinto onde acontece a cimeira (Altice Arena e Feira Internacional de Lisboa - FIL) para assistir a intervenções e fazer contactos com empresas e parceiros, e pelas reuniões informais fora de holofotes. O trabalho extra que a necessidade exige é recompensado pela oportunidade de poder estar e conhecer pessoalmente os fundadores dos projetos que já apoiam ou pretendem apoiar, "o que é essencial em qualquer investimento", frisam os parceiros das VC.

Na sétima edição da Web Summit, os investidores esperam que se confirme o crescimento da participação de empresas tecnológicas portuguesas e assistir a apresentações interessantes, com o posicionamento atual de gigantes da indústria e a sua visão prospetiva do futuro.