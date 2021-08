Concurso de ideias vai criar 15 startups de inteligência artificial portuguesas

Inteligência artificial © Unsplash

Há 15 novas startups de inteligência artificial que vão nascer nos próximos meses. Estão abertas desde esta quarta-feira as candidaturas para o concurso de ideias AINanoTEC. O concurso destina-se a investigadores e empreendedores que pretendam levar ao mercado as suas ideias e tecnologias e, com isso, criarem empregos altamente qualificados

Para apoiar os participantes e os respetivos projetos, o programa reúne uma comunidade de investidores, potenciais clientes e parceiros tecnológicos e ainda uma rede de mentores em áreas como negócio, finanças, capital de risco, marketing digital, nanotecnologia, inteligência artificial, ambiente e saúde.

As candidaturas para esta iniciativa podem ser feitas através desta página e estão abertas até 3 de setembro. O programa é promovido pela fundação Fraunhofer Portugal em parceria com o Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia e a associação de empresas Inova-Ria, de Aveiro.

Os 15 projetos selecionados irão participar, ainda em setembro, em bootcamps para desenvolvimento e aceleração de ideias. Na segunda etapa, irá decorrer a fase de aceleração dos projetos, que irá decorrer até abril de 2022. Daí até março de 2023 será a fase para escalar os negócios e apresentar protótipos para o mercado.

Atualmente, o mercado global de inteligência artificial está avaliado em 7.6 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros).