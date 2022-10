Contratação de peso. Amplemarket reforçada com ex-diretor tecnológico da Talkdesk

Os fundadores da Amplemarket, Luís Batalha (à esq.), Micael Oliveira e João Batalha (à dta.) © Direitos Reservados

A Amplemarket, startup de ADN português que disponibiliza uma plataforma baseada em Inteligência Artificial para otimizar o serviço das equipas de vendas e maximizar resultados, anunciou esta quinta-feira a incorporação de um chief technology officer (CTO). Trata-se de Raoul Felix, o até então diretor tecnológico do unicórnio Talkdesk, avaliado em mais de dez mil milhões de euros. Segundo explica a organização, o profissional será uma "peça fundamental" para dar continuidade à escalada da equipa de engenharia e superar os desafios que a Amplemarket tem pela frente.

"A experiência e a capacidade de liderança do Raoul são inegáveis. Ele ajudou a Talkdesk a crescer desde uma equipa de três pessoas até a uma equipa com mais de dois mil trabalhadores. Simultaneamente, mostrou ser capaz de construir uma cultura de engenharia de excelência. Logo na nossa primeira conversa percecionei um entendimento mútuo e senti que ele seria uma mais-valia para a nossa equipa", refere João Batalha, CEO da startup, citado em comunicado.

Raoul Felix começou a programar com apenas 13 anos, tendo-se formado mais tarde no Instituto Técnico de Lisboa, conquistando o grau de mestre em engenharia informática e de computadores. Em 2011, participou no arranque da Talkdesk, tecnológica portuguesa que fornece serviços de call center alojados na cloud, onde permaneceu até há poucos dias, antes de assumir a nova posição na Amplemarket.

"Depois de conhecer os fundadores, aprender mais sobre a equipa que construíram, compreender o produto e o problema que resolve, vi um enorme potencial na junção rara de habilidade, oportunidade, e motivação. Não havia como não querer fazer parte de uma equipa excelente, a construir um produto fantástico e que satisfaz uma necessidade crítica em todas as empresas", afirma o novo diretor tecnológico.

Depois de em abril ter anunciado uma ronda de investimento no valor de 11 milhões de euros para aumentar a equipa e expandir o negócio a outros mercados, a startup que quer revolucionar as vendas business to bussiness (B2B) encontra-se agora numa fase de crescimento acelerado, tendo contratado mais 25 desde então. Com 60 colaboradores atualmente, o objetivo da Amplemarket apontava à data para os 70 até o final do ano.