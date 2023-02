Coverflex capta 15 milhões para voar até Itália e contratar mais 50 colaboradores em 2023

Os fundadores da Coverflex © Direitos Reservados

A Coverflex, startup portuguesa que criou uma solução de compensação além-salário, acaba de anunciar que captou 15 milhões de euros numa ronda de investimento Série A, liderada pela SCOR Ventures, na qual participou também o pré-investidor Breega, outros fundos e vários business angels, entre os quais o CEO do unicórnio luso Feedzai, Nuno Sebastião.

A plataforma em questão permite a qualquer empresa, de qualquer dimensão, conceber, consolidar e personalizar a sua oferta de compensação, juntando seguro de saúde, subsídio de alimentação, benefícios sociais e descontos na mesma solução - que já foi implementada por mais de 3600 companhias e é usada por mais de 70 mil trabalhadores.

"No atual ambiente macro, esta Série A valida a nossa visão ambiciosa, o fit com o mercado nacional e uma oportunidade de mercado na Europa, especialmente em Itália. Confirma [também] que o nosso foco em adaptar os processos de recursos humanos à atual procura de uma experiência de compensação mais personalizada é, hoje, mais do que relevante", comenta o CEO da Coverflex, Miguel Santo Amaro, citado em comunicado.

Assim, o capital agora angariado vai permitir à empresa expandir-se para Itália, com o objetivo de "revolucionar o mercado de vales refeição e benefícios" através do lançamento de uma plataforma com taxas comerciais baixas e sustentáveis para bares, supermercados e restaurantes.

"Em Itália, a taxa de cada transação pode chegar aos 20%, o que representa a taxa mais alta da Europa para este tipo de mercado. Os atuais fornecedores cobram comissões elevadas e pagam apenas ao fim de 60-90 dias, o que leva a que os restaurantes e os supermercados acabem por não aderir ao sistema", nota Chiara Bassi, country manager do mercado italiano na Coverflex, acrescentando que "menos opções significam uma menor satisfação dos colaboradores, razão pela qual esta é uma enorme oportunidade para revolucionar o mercado".

A ronda, que veio elevar o investimento total da startup para 20 milhões de euros, vai ainda possibilitar à Coverflex fazer crescer a sua equipa atual de 100 colaboradores, distribuídos pela Europa e pela América Latina, com a contratação de 50 profissionais até ao final de 2023, sobretudo para ocupar posições de produto, vendas e engenharia.

Will Thorne, diretor da SCOR Ventures, diz acreditar que "as empresas têm uma oportunidade para reformular a gestão de benefícios dos colaboradores e de aumentar a satisfação dos colaboradores, ao mesmo tempo que aumentam o cuidado e proteção dos mesmos através de uma nova geração de ferramentas e serviços", e que a Coverflex "empodera empresas e colaboradores para cumprir esta mesma ambição".

A startup afirma já ter processado, desde 2021, mais de 80 milhões de euros para as carteiras dos colaboradores dos seus clientes, de que são exemplo o Santander, a Bolt e a Natixis.