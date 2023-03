Coverflex compra EatsReady para acelerar oferta no mercado de vales refeição em Itália

Os fundadores da Coverflex com a equipa italiana © Direitos Reservados

A Coverflex, startup portuguesa que criou uma solução de compensação flexível além-salário, acaba de anunciar que comprou a plataforma italiana de vales refeição EatsReady para acelerar a sua oferta no país.

A aquisição da licença de operação da EatsReady vai permitir à empresa lusa fazer parte do grupo restrito de apenas dez empresas em Itália que podem operar no mercado de buono pasti.

Fundada em 2017, por Olivia Burgio e Micaela Illy, a startup italiana conta atualmente com mais de 50 clientes empresariais ativos - entre as quais a Treatwell, Klarna e Telepass - e utiliza uma rede comercial composta por mais dois mil restaurantes, supermercados e serviços de entrega online. No decorrer do ano, a Coverflex irá migrar todos estes clientes para a sua plataforma.

No ano passado, a plataforma italiana gerou receitas brutas de 1,8 milhões de euros, em breakeven, num esforço encetado pelo CEO, Nicola Faedi, e pela restante equipa, agora integrados no universo Coverflex.

"O conhecimento da indústria, as sólidas relações comerciais e institucionais criadas ao longo dos anos, e a credibilidade da marca EatsReady são fundamentais para um enraizamento suave mas eficaz da Coverflex no mercado italiano", afirma Chiara Bassi, líder da Coverflex em Itália.

Após o levantamento de uma ronda de financiamento Série A no valor de 15 milhões de euros no mês passado, a Coverflex está a executar o seu compromisso de expansão internacional. Esta é a quarta aquisição da startup desde o seu lançamento em 2021 e a primeira em Itália.