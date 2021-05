Coverflex reforça equipa em tecnologia, RH e marketing. Está a contratar

Fundadores da Coverflex: Luís Rocha, Nuno Pinto, Rui Carvalho e Miguel Santo Amaro. © DR

A Coverflex, solução que permite as empresas agregar os benefícios atribuídos aos colaboradores, reforçou a sua equipa na área de tecnologia, recursos humanos e marketing e está ainda a contratar. Atualmente, com cerca de 40 colaboradores a startup quer duplicar equipa até ao final do ano, sobretudo nas áreas de de produto, engenharia e design.

Tiago Fernandes (ex-cofundador e CTO da Bitmaker Software) é o novo CTO da startup, João Franqueira o novo VP of People da Coverflex, depois de mais de nove anos no cargo de diretor de recursos humanos da Prozis.

Já Mariana Barbosa (ex-ECO e revista Pessoas) e Miguel Fraga (ex-Indie Campers) reforçam a equipa de Marketing da Coverflex, como Head PR & Communication Manager e Head of Inbound Marketing, respetivamente.

"Ter o João, o Tiago, a Mariana e o Miguel a juntarem-se à equipa valida o entusiasmo que sentimos na construção desta resposta à atual abordagem rígida de "one-size-fits-all" em matéria de compensação e benefícios que satisfaçam as necessidades de um mercado de trabalho em profunda transformação. Estamos muito contentes por poder construir juntos aquilo a que chamamos "Compensation-as-a-Service"", sublinha Miguel Santo Amaro, CEO e cofundador da Coverflex, citado em nota de imprensa.

A startup, que conta com cerca de 40 pessoas, quer duplicar o número de colaboradores até ao final do ano, principalmente nas suas equipas de produto, engenharia e design.

"Desde o início, temos estado concentrados em criar uma equipa experiente e sólida que esteja alinhada com a missão e objetivos da Coverflex. Construir um projeto a partir do zero requer trabalho de equipa e um ambiente onde todos colaborem e cumpram uma estratégia partilhada. Procuramos sempre as melhores pessoas, aquelas que se destacam em cada área. Este processo vai definir o nosso caminho nos próximos anos", destaca Miguel Santo Amaro, CEO da Coverflex, citado em nota de imprensa.