Criadora de Airbnb de carregadores vence prémio de ideias para o Ambiente

Terminou esta semana a edição de 2020 do programa de aceleração Women4Climate Lisboa. Selinay Flitz Parlak foi a vencedora desta iniciativa, segundo o anúncio feito na noite de quinta-feira.

A fazedora é co-fundadora da BlueDot, um Airbnb de estações de carregamento para veículos elétricos. Esta plataforma liga os proprietários de estações de recarga aos proprietários de carros elétricos permitindo a estes últimos localizá-las e fazer reservas e pagamentos ao mesmo tempo que permite que os proprietários das estações de recarga monetizem o carregador e possam gerir as receitas.

Além do prémio monetário de 10 mil euros, a vencedora terá acesso direto a incubação na Casa do Impacto e poderá implementar este projeto no município de Lisboa. Selinay foi escolhida entre 20 fazedoras na apresentação final.

"O Women4Climate Lisboa foi uma experiência de enorme relevância, uma vez que toca em dois eixos fundamentais para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor de Lisboa: por um lado, o empoderamento das mulheres empreendedoras, munindo-as de contactos e ferramentas que lhes permitem abrir portas para o desenvolvimento dos seus negócios e, por outro lado, o desenvolvimento de negócios focados num presente sustentável, tão necessário para o nosso futuro", destaca Miguel Fontes, diretor executivo da Startup Lisboa, citado em comunicado de imprensa.

A iniciativa Women4Climate chegou a Portugal porque Lisboa aderiu à rede C40, rede de liderança climática das grandes cidades que pretende combater as alterações climáticas. Lisboa é a única representante portuguesa, que conta com 96 cidades em todo o mundo.