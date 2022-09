Criadores da Sword Health reúnem empreendedorismo nacional feminino no Porto

Os fundadores da sociedade de investimento "EX Capital" © Direitos Reservados

A EX Capital, sociedade de investimento lançada pelos fundadores da Sword Health em conjunto com a equipa fundadora da empresa, anunciou esta quinta-feira que vai realizar, no próximo dia 15 de setembro, o primeiro encontro das "EX Capital Sessions" para reunir o ecossistema nacional de empreendedoras e fundadoras de startups. O evento, com lotação é limitada, irá realizar-se pelas 17 horas no escritório da Sword Health, no Porto, e já tem inscrições abertas.

"A nossa missão é apoiar fundadores e empreendedores com menor representatividade, como é o caso das mulheres. Em 2021, mulheres empreendedoras receberam menos financiamento do que nos anos anteriores e as mulheres fundadoras apenas angariaram 2% do capital de risco em 2021. Parece-nos claro que não é só necessária uma maior representatividade, mas, sobretudo, dar voz e criar oportunidades relevantes", afirma André Eiras, cofundador da sociedade de investimento, citado em comunicado.

O momento será composto por três painéis de debate: um dedicado às fundadoras e outro às responsáveis em sociedades de capital de risco. O "EX Capital Sessions" terminará com uma um fireside chat entre Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health, e Beverly Anderson, membro do board executivo da Sword.

Marta Cardeano, fundadora da Nosy Wine Club, Sara Gonçalves, cofundadora e CEO da Actif, Amélia Santos, cofundadora e CEO da Innuos, e Joana Paiva, cofundadora da iLof, são as presenças confirmadas para o painel das fundadoras. Já o painel das responsáveis em sociedades de capital de risco será composto por Sofia Queiroz, investment associate na Mustard Seed Maze, e por Sofia Santos, partner na Faber. Ambos os painéis terão a moderação de Mariana Barbosa, diretora de comunicação na Coverflex.

Lançada em abril deste ano pelos fundadores da Sword, Virgílio Bento e Márcio Colunas, em conjunto com a equipa fundadora da empresa, André Eiras, Fernando Correia e Ivo Gabriel, a EX Capital tem como objetivo investir em startups tecnológicas promissoras à escala global, fundadas por empreendedores e fundadores com menor representatividade no ecossistema, como minorias étnicas, raciais, sociais e de género.