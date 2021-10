Criar um negócio pode ser uma brincadeira? Só se for para as crianças

Lisboa, 05/04/2021 - Conferência sobre o Desconfinamento com Diretor Regional de Operações da Minor Hotels para os Urban Hotels Portugal, Miguel Garcia (hotelaria/restauração), o promotor e empresário Álvaro Covões (espetáculos/cultura) e o Miguel Pina Martins (comércio/empresas) fundador da Science e com Joana Petiz, jornalista Diretora do Dinheiro Vivo. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Há mais de uma década que a Science4You cria e vende brinquedos educativos para as crianças. A ciência tem sido uma das principais vertentes, com os mais variados laboratórios à venda nas prateleiras. Mas a empresa liderada por Miguel Pina Martins está a diversificar as suas apostas e agora quer pôr os mais novos no mundo dos negócios.

A Minha Primeira Startup é o mais recente produto da empresa portuguesa. Para o empresário, o novo brinquedo "representa a forma como a Science4You começou, conforme escreveu numa publicação através da rede social LinkedIn nesta quarta-feira.

A empresa garante que o brinquedo permitirá desenvolver "competências de matemática, vendas, marketing e estratégia empresarial".

"Aprende como criar um negócio passo a passo e ganha inspiração para criar a tua própria startup. Descobre como encontrar uma fantástica ideia de negócio e uma estratégia para o implementar. Faz o teu próprio anúncio de televisão enquanto aprendes sobre marketing. Cria um porquinho mealheiro e aprende a guardar os teus lucros", acrescenta a empresa na descrição do produto.