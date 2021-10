Cristiano Ronaldo alia-se a empresário de Singapura em startup de futebol

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United © EPA/NEIL HALL

Cristiano Ronaldo associou-se a uma startup de Singapura, que atua numa área que o jogador português conhece bem: o futebol. O internacional português que veste atualmente a camisola do Manchester United tem partilhado nas suas redes sociais publicações com a hastag #WritingTheFutureOfFootball, associadas ao site da ZujuGP. E, segundo Bloomberg, a ZujuGP é uma comunidade digital emergente que atua na esfera do futebol e que é liderada pelo filho do reservado investidor de Singapura Peter Lim.

Esta startup tem como ambição impulsionar a comunicação e o comércio numa comunidade global de quatro mil milhões de fãs, permitindo-lhes ver jogos em direto virtualmente, comprar merchandise, interagir com jogadores e fazer apostas. A agência de informação diz ainda que esta comunidade facilitará aos donos dos clubes, agentes e olheiros a descoberta de novos talentos, bem como o desenvolvimento desses jogadores.

Peter Lim comprou, em 2014, o clube de futebol espanhol Valencia e é também acionista do inglês Salford City F.C. Kiat Lim, o filho do empresário, detém uma startup tecnológica. Mas com a chegada da pandemia, o mundo do futebol também foi atingido em força. Além de na época 2019/2020 os campeonatos de futebol profissional na Europa terem estado interrompidos por várias semanas, na época passada - 2020/2021 - os jogos foram retomados mas com os estádios maioritariamente vazios ou com pouca assistência, o que prejudicou os clubes no Velho Continente nomeadamente porque ficaram sem receitas de bilheteira. Perante esta realidade, a família Lim decidiu apostar numa mudança, utilizando a tecnologia.

"Ele esteve a pensar profundamente numa solução", disse Kiat Lim, sobre o pai na primeira entrevista que concedeu, citado pela Bloomberg. O objetivo desta empresa passa assim por juntar os fãs do futebol com os seus profissionais numa única plataforma. A ideia e os primeiros passos foram dados ao longo do último ano e meio e a versão beta-test está planeada para o primeiro semestre do próximo ano.

A ZujuGP Exchange vai também dar uma plataforma na qual o talento, os profissionais e os clubes que queiram contratar possam fazer negócio. A empresa, segundo a agência, diz que a plataforma vai utilizar inteligência artificial e que vai usar tecnologia blockchain para a manter segura.