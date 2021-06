Critical Software e fundo ligado à Gulbenkian investem na GoParity

Sede da GoParity fica na Casa do Impacto, em Lisboa. © DR

Fundada em 2016, GoParity é a plataforma portuguesa que angaria financiamento coletivo para projetos de impacto social e ambiental. Cinco anos depois, a startup recebeu o investimento de 200 mil euros, em ronda pre-seed, da Critical Software e do fundo Mustard Seed Maze (MSM), ligado à Fundação Calouste Gulbenkian, segundo o anúncio feito esta terça-feira.

A injeção de capital permitirá reforçar a equipa, lançar novos produtos e ainda multiplicar por cinco o número de investidores até ao final de 2022.

"Atraiu-nos a forma de estar do fundo MSM e da Critical Software, na qual nos revemos e com quem sabemos que podemos contar para multiplicar o impacto positivo que temos", nota o líder da plataforma, Nuno Brito Jorge, citado em comunicado de imprensa.

A startup portuguesa também pretende aproximar-se cada vez mais das empresas. "Podemos ser usados como uma ferramenta para incentivar o talento. Por exemplo, um trabalhador pode receber um vale de investimento num projeto que esteja na nossa plataforma", nota Nuno Brito Jorge ao Dinheiro Vivo.

Desde a fundação, a GoParity já arrecadou um total de seis milhões de euros para projetos de impacto social e ambiental, junto de mais de 11 mil investidores. Graças às campanhas, foram evitadas 20,3 mil toneladas de dióxido de carbono por ano - o equivalente a 927 mil árvores plantadas - e foram criados 3150 novos postos de trabalho. Os investimentos tiveram impacto em quase 52 mil pessoas.

Até ao final deste ano, a plataforma que alcançar os 20 mil investidores; para o final de 2022, a meta são 50 mil participantes, particulares e empresas. Também até ao final de 2022, a empresa quer pretende angariar 30 milhões de euros em campanhas de financiamento coletivo.

Bastam cinco euros para qualquer pessoa investir em projetos na GoParity, com rentabilidade de 4% a 7% por ano. Licenciada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a plataforma também criou planos de poupança com depósitos diretos na conta e sem comissão de gestão. No futuro, a startup pretende mesmo criar planos de poupança reforma sustentáveis.

A equipa da GoParity irá atingir até ao final do ano cerca de 20 elementos, divididos entre a sede, na Casa do Impacto (Lisboa) e no Impact Hub Barcelona.

O reforço do mercado africano é outras das principais apostas da plataforma para os próximos meses. Desde 2016, a GoParity organizou campanhas em oito países: Portugal, Espanha, Lituânia, Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Uganda.