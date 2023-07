Cuatrecasas Acelera seleciona seis startups para a 8.ª edição

© Cuatrecasas

O Cuatrecasas Acelera selecionou seis projetos para participarem na oitava edição do programa que prevê ajudar as startups a desenvolver os seus negócios.

Este ano, as iniciativas estão concentradas nos setores de fintech, healthtech, energy e deeptech, tendo sido recebidas mais de 90 candidaturas vindas de Espanha, Portugal e América Latina. Tal como aconteceu o ano passado, uma das startups selecionadas para participar no programa é portuguesa.

As empresas selecionadas vão reunir-se em Barcelona, nos dias 19 e 20 de setembro, e depois em Madrid, a 8 e 9 de novembro, para participar nos bootcamps previstos para a oitava edição.

Nestes encontros, os empreendedores começarão a trabalhar para acelerar o crescimento dos seus projetos em conjunto com os mentores jurídicos que os vão acompanhar ao longo dos quatro meses de duração do programa.

Ao longo desse tempo, os participantes validarão e estabelecerão as suas estratégias de crescimento, enquanto participam em sessões de simulação de negociação e na identificação de aspetos jurídicos que podem ser utilizados para fomentar o crescimento.

Adicionalmente, terão a oportunidade de conhecer alguns dos participantes de edições anteriores e de ampliar a sua rede de contactos no ecossistema.

O programa Cuatrecasas Acelera conta com a colaboração de representantes internacionais de venture capital, CEOs de empresas de renome e peritos com grandes trajetórias no setor, com os quais os participantes poderão aprofundar questões jurídicas e empresariais.