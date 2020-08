Cyango: Conhecer um spot sem sair do sítio e com guia virtual

No mundo das startups não é estranho chegar ao mercado antes do tempo. Ou seja, que a solução que tem entre mãos esteja pronta a ser usada antes de o mercado perceber o seu potencial. Este poderia ter sido o desfecho da Cyango, que aposta em visitas virtuais guiadas. Mas o seu fundador percebeu a tempo e resolveu, de certa forma, inverter um pouco a marcha.

“A ideia [de criar a Cyango] surgiu há sensivelmente quatro anos, numa altura em que as tecnologias imersivas estavam a ganhar terreno no mercado. Encontrámos alguns exemplos de visitas virtuais pela internet e descobrimos que existia um mercado de software de visitas virtuais ainda muito adormecido na altura. Desde logo, entendemos o potencial deste tipo de produto e começámos a explorar vários softwares”, diz ao Dinheiro Vivo João Rodrigues, fundador da Cyango.

Começou a testar hipóteses e modelos de negócios, mas percebeu que “naquela altura o mercado ainda não estava preparado, nem necessitava deste tipo de produto”. Passaram assim os últimos anos a analisar este segmento “o que permitiu criar uma grande lista de falhas e ausências de funcionalidades que melhorariam bastante a experiência do utilizador durante a visita virtual guiada. Foi então que decidimos criar um software da nossa propriedade que nos permitisse ultrapassar todas as limitações que encontrávamos nos outros”.

João Rodrigues é programador pelo que arregaçou as mangas e com a equipa da Dotesfera – empresa-mãe da Cyango e que opera no setor da realidade virtual e realidade aumentada – desenvolveu o software de visitas guiadas virtuais. “O objetivo passa por proporcionar um software que permita a qualquer negócio criar facilmente uma visita virtual guiada que mostre o seu espaço e/ou experiências de um modo imersivo e rico com recurso a técnicas de storytelling, e ao mesmo tempo servir como funil de vendas que permita ao espectador ver, ouvir, sentir, decidir e comprar sem sair da visita virtual”, explica.

O primeiro setor em que está a ser aplicado é o turismo. “Imaginemos que um turismo rural oferece não só a estada, mas pacotes de experiências turísticas. O anfitrião pode ter um trailer de 360 graus da experiência em primeira pessoa, que transporta o espectador e que alicia à compra imediata dentro da visita virtual”, indica. Esta solução tem ainda outras potencialidades, sendo que o objetivo principal é que seja usado com criatividade e que sejam feitas visitas virtuais de storytelling. O empreendedor diz mesmo que não são aceites “visitas virtuais a espaços vazios, sem guia ou sem uma história que transmita valor ao espectador”.

João Rodrigues sublinha que a aposta é diferenciar-se da concorrência e posicionar-se como um “software com funcionalidades específicas para criação de visitas virtuais de storytelling. Embora acreditemos que possa, no futuro, haver mais concorrência neste ramo, acreditamos que com tudo o que já aprendemos conseguimos responder mais rapidamente às exigências do mercado do que outros players”.

A Cyango, que conta com uma equipa de quatro pessoas, venceu o programa Tourism Solutions Now e a missão que tem pela frente é colocar o software no mercado “mesmo que não esteja como queremos” ainda. A ideia é, nos próximos 18 meses, lançar a solução em modo beta – ainda não definitiva – e perceber que melhorias podem ser implementadas.

“Também estamos abertos e a fazer esforços no sentido de estabelecer parcerias com grandes marcas em vários setores (hotelaria, restauração, atividades turísticas, museus, imobiliária, marketing entre outros), para assim explorar todas as potencialidades da Cyango. Esperamos ter uma grande adoção do software durante estes meses.”

Até aqui, a startup foi financiada com recurso aos capitais da casa-mãe mas o empreendedor não esconde que tem “interesse em investidores” que lhe permita aceder a um mercado de distribuição mais alargado e que lhe permita recrutar recursos humanos altamente qualificados.