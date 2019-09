Daniela Braga é a vencedora do prémio João Vasconcelos, lançado pela Startup Lisboa para premiar fundadores que tenham qualidades que o ecossistema reconhecia ao primeiro diretor da Startup Lisboa e antigo secretário de Estado da Indústria, que morreu no passado dia 26 de março.

A Defined Crowd é uma startup portuguesa que usa inteligência artificial para ensinar sistemas robóticos a perceber melhor os humanos, ou seja, fornece dados de alta qualidade para que possamos falar, por exemplo, com a assistente pessoal inteligente Alexa, que está presente nas colunas Echo, da Amazon. Fundada em 2015, a empresa tem como clientes empresas como a BMW, Mastercard, EDP, José de Mello Saúde ou a Yahoo Japan. Ao longo do tempo, o trabalho da empresa cresceu e já cobre mais de 70 línguas e dialetos.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, em agosto, Daniela Braga dava conta de que a faltava pouco à Defined Crowd para chegar a unicórnio, estatuto em que uma empresa atinge um valor de mercado de mil milhões de dólares. “Em dois anos estamos lá. E não é com financiamento, como muitos fazem, é mesmo com receitas”.

Miguel Fontes, diretor da Startup Lisboa, disse ao Dinheiro Vivo em maio, que o objetivo deste prémio é que esteja “muito focado na pessoa porque é um prémio que também visa homenagear uma pessoa que foi o João Vasconcelos, que marcou e muito a história da Startup Lisboa”. “É um ato de elementar justiça podermos homenageá-lo e fazer perdurar a sua memória. Pode também servir de motivação para muitos que já não privaram com ele mas que possam ter na sua memória e no testemunho dele a motivação suficiente para empreender”, acrescenta.

A visão, estratégia, capacidade de liderança, gestão de equipas, resiliência foram as características avaliadas no processo de escolha do vencedor deste prémio. A avaliação dos candidatos foi feita por pessoas que privaram de perto com João Vasconcelos. O prémio é no valor de 10 mil euros.