Data4Deals consegue um milhão de euros em ronda de investimento

A Data4Deals - startup portuguesa que pretende revolucionar a publicidade digital - captou um milhão de euros, resultado de uma ronda de investimento Pre-Seed liderada pelas sociedades de capital de risco Lince Capital e Indico Capital Partners.

Como explica a Data4Deals, este investimento vai permitir à empresa estabelecer-se no mercado português e, ao mesmo tempo, começar a sua internacionalização.

Paralelamente, o investimento obtido vai também ajudar a Data4Deals a adicionar "novas funcionalidades à sua plataforma tecnológica para melhorar a experiência dos diversos intervenientes", explica a startup, em comunicado. A empresa quer, até ao final do próximo ano ter 44 colaboradores, o que significa triplicar a equipa.

A Data4Deals foi criada em 2021 e agrega uma tecnologia inovadora que permite aos clientes "realizar campanhas de marketing personalizadas diretamente através das apps e homebankings dos bancos, alcançando os seus consumidores-alvo de forma mais direta e até aumentar o tráfego nas suas plataformas", detalha a empresa. Já os consumidores ganham descontos de várias marcas, sendo recompensados com cashbacks pelas suas compras.

Os fundadores da Data4Deals, José Figueiredo e Lourenço Almeida e Brito, dizem que este investimento vai ajudar a sua empresa a expandir-se. "O investimento da Indico e da Lince deixa-nos muito entusiasmados, dado que são investidores com grande experiência e know-how específico no setor em que operamos. Contamos com eles para nos apoiarem no nosso crescimento e internacionalização".

Por seu turno, o CEO da Lince Capital declara a confiança na consolidação da startup portuguesa no mercado português, assim como na expansão internacional. ""Estamos naturalmente muito entusiasmados com o investimento na Data4Deals, sendo que queremos continuar a alavancar a sua missão de revolucionar o setor bancário com essa visão de marketing completamente inovadora", afirma Vasco Pereira Coutinho.

Já o Managing General Partner da Indico, Stephen Morais realça o uso da inteligência artificial para analisar os dados financeiros e, ao mesmo tempo obter o conhecimento sobre o comportamento dos consumidores. "A tecnologia da empresa tem o potencial de ajudar empresas a alcançar novos clientes e fortalecer as relações com os existentes. Temos confiança que a Data4Deals será uma adição valiosa ao nosso programa e terá um impacto significativo no cenário empresarial".