De ligaduras a termómetros: startup Bairro já entrega produtos de farmácia

Aplicação e site do Bairro integram nova categoria de "Farmácia" © Direitos reservados

A conveniência do Bairro, startup portuguesa que entrega pequenas encomendas de supermercado feitas através de uma app, estende-se agora aos produtos de farmácia. A partir deste momento, "os clientes poderão receber em casa itens como ligaduras, pensos, tesouras de unhas, termómetros, óculos de leitura, chuchas, biberões e outros produtos essenciais, apenas em minutos", anunciou esta quarta-feira a empresa.

"No Bairro continuamos a apostar na diversidade da nossa oferta para conseguirmos acompanhar as tendências e as necessidades dos nossos clientes em todos os momentos. Além de comida e produtos de beleza, queremos ajudar também os portugueses a aceder a bens de saúde sem terem que sair de casa e ir às farmácias ou parafarmácias" refere Milana Dovzhenko, cofundadora do Bairro, citada em comunicado.

A somar aos bens alimentares e de beleza já disponibilizados, estes artigos podem ser encomendados na aplicação móvel (disponível para iOS e Android) ou na recém-inaugurada página de internet, entre as 10 horas da manhã e as três da madrugada, nas áreas onde o Bairro opera: Marquês de Pombal, Laranjeiras, Parque das Nações, Carnaxide, Benfica e Almada.

Segundo a startup, esta nova categoria vai ao encontro do seu objetivo de diversificar a oferta e ajudar os clientes a ter fácil acesso a itens essenciais de última hora.