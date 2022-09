Delta Ventures. Incubadora do grupo Nabeiro a todo o gás quer acelerar mais empreendedores

Passados 61 anos, o grupo Nabeiro, legado cuja essência cheira a café, continua a estar na vanguarda do empreendedorismo. Depois de ter criado o centro de inovação Diverge, o conglomerado de 25 empresas fundado pelo comendador Rui Nabeiro apostou numa incubadora de startups. "Nós já tínhamos muita inovação a partir de dentro e, agora, conseguimos trazer também inovação a partir de fora", diz ao Dinheiro Vivo o diretor-geral da Delta Ventures, Pedro Castro. O objetivo, explica, é "investir em projetos que atuem em áreas em que possamos ter sinergias", trabalhando a área de venture capital numa lógica mais humana e de longo prazo.

Não se trata de "uma iniciativa de marketing ou charme", assegura o CEO do grupo, Rui Miguel Nabeiro: "As portas estão realmente abertas aos empreendedores que queiram trazer boas ideias. Atualmente, são três as startups incubadas: a Nãm, que transforma borra de café em cogumelos, a Why Not, que criou o primeiro refrigerante artesanal em Portugal, e a MaisHoreca, canal que reúne software, plataformas de IT e hardware para o setor da restauração e bebidas.

De boas ideias a negócios em crescimento, estes fazedores faturaram 200 mil euros em 2021 e este ano vão faturar mais de um milhão de euros em conjunto, um crescimento de 400%. A expectativa, aponta o gestor, é de que, daqui a dois anos, cada um dos projetos alcance este resultado individualmente. "Dedicamo-nos diariamente para projetar estas empresas, de modo a que cresçam e tragam valor para o grupo", refere, detalhando que, aqui, estão reunidos três projetos que operam em diferentes sinergias - economia circular, distribuição e serviço para os clientes. Até ao momento, o investimento realizado nesta unidade foi o aplicado às três empresas incubadas (valor que os responsáveis se escusam a revelar). "Não podemos dizer que o nosso foco está no lado humano e ao mesmo tempo definir um budget final", observa Rui Miguel Nabeiro. O plano, acrescenta, "é olhar projeto a projeto e, conforme a necessidade, definir o capital a investir".

Acelerar ideias com impacto

De olhos postos no futuro, o grupo Nabeiro subiu mais um degrau naquela que é a sua missão de contribuir para o ecossistema de inovação nacional, ao lançar, esta semana, o Disruption, um programa de aceleração anual, criado em parceria com a imatch, para impulsionar projetos disruptivos nas áreas da sustentabilidade, transformação digital e novos produtos e serviços. "Há que procurar conhecimento externo, que traga sinergias ao nosso negócio", ressalta o diretor executivo.

As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 12 de outubro e podem inscrever-se empreendedores e startups de todo o globo. Com uma duração estimada de três meses, o programa está dividido por fases: depois de avaliadas as ideias, dez serão selecionadas para participar num bootcamp, a decorrer entre 8 de novembro e 14 de dezembro, no qual terão a oportunidade de desenvolver os seus projetos e trabalhar com mentores do grupo e especialistas do ecossistema de inovação e empreendedorismo nacional. A esta fase de aceleração seguir-se-á o pitch final, com data marcada para 14 de dezembro, que resultará na escolha de três a cinco soluções, com direito a financiamento. Ao vencerem, os empreendedores integrarão a Delta Ventures, que disponibilizará um espaço físico para incubação, "a anunciar em breve", adianta Rui Miguel Nabeiro.

A proposta de valor para as startups é vasta. A garantia deixada por Pedro Castro é de partilha de conhecimento de "um grupo de grande impacto na sociedade portuguesa, que compreende os comportamentos de consumo"; acesso a uma cadeia de distribuição direta, "que dentro dos canais alimentares é incomparável"; uma rede de contactos "extraordinária, não só pela dimensão do grupo, mas pela credibilidade que este tem no país"; e orientação permanente, "que acontece desde o primeiro dia, com foco no fator humano", por parte de equipas experientes. A injeção de capital não fica de fora da equação, contudo, "a decisão de investir diretamente no projeto dependerá sempre do potencial e do mérito da própria ideia", esclarece o CEO.

"Ser empresário significa correr riscos", afiança o sucessor do comendador. Apesar de considerar que existe no país um receio generalizado de pisar a linha, acredita que a tendência pode ser invertida e que programas como o Disruption "hão de ajudar as pessoas a saírem da sua zona de conforto e a investirem nas boas ideias". O caminho far-se-á de mãos dadas com a sustentabilidade, não só pelo prisma ambiental, mas também pela perspetiva do negócio. O desafio está, primeiramente, em perceber "como é que vamos apoiar estes projetos a serem rentáveis", prossegue Rui Miguel Nabeiro, clarificando que "a base é ser uma boa ideia, ter clientes e vender". Depois, "certificarmo-nos de que os projetos têm no seu ADN os valores do grupo, que coloca as pessoas e o ambiente no centro de toda a sua atuação". Para Pedro Castro, pensar numa nova forma de economia é um trilho "inegociável" de se percorrer.

Com a Delta Ventures a todo o gás, alimentada pelo crescimento exponencial do seu ecossistema de empreendedores, o grupo Nabeiro está convicto de que este programa trará todo um arsenal de inovação ao universo Delta. A cooperação - seja esta em forma de parcerias com outras incubadoras, empresas ou academia - será sempre um dos eixos do conglomerado, uma vez que "só colaborando e estando de braço dado é que foi possível chegar até aqui".

Por este motivo, importa, não só ter, mas sobretudo ser um parceiro à altura. A poção mágica para gerar impacto é, segundo o diretor executivo da empresa que conquistou o top 10 mundial de marcas de café, "respeitar as diferentes culturas e beber das suas diferenças. Só assim se cresce e se cria valor".