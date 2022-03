Didimo. Réplicas digitais de humanos chegam ao mercado no fim do ano

Verónica Orvalho, fundadora e CEO da Didimo © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A Didimo permite que qualquer pessoa ganhe a sua versão digital de alta fidelidade. A solução começou a ser desenvolvida a partir do Porto em 2016 e é no final deste ano que vai chegar ao mercado. Pelo meio, a pandemia obrigou a tecnológica a mudar a abordagem ao negócio e a congelar o crescimento da equipa, que passou a ficar concentrada na Europa.

Moda, comunicação e videojogos são as três principais áreas em que a Didimo está a apostar para mostrar as réplicas digitais de humanos. Para começar a construir cada dídimo (gémeo, em grego), basta uma selfie ou uma imagem frontal. Depois, o sistema constrói uma imagem em três dimensões graças ao uso das tecnologias da indústria da modelação.

Depois de esse trabalho estar feito, a nossa réplica digital fica pronta. Se olhar para um telemóvel, o sistema reconhece quando estamos a piscar os olhos, acompanha todas as palavras que dizemos e capta todas as nossas expressões faciais. Numa apresentação durante uma conferência, por exemplo, não é necessário estarmos sempre a olhar para o ecrã, reduzindo o stress. E assim se aplica o conceito de metaverso, para replicar a realidade noutros universos.

A Farfetch é uma das empresas que vai utilizar a solução construída pela Didimo. Na área da moda, o sistema permite perceber se nos vai ficar bem a roupa que procuramos na plataforma de moda de luxo. "Construímos o modelo e conseguimos detetar quais são os pontos onde a roupa tem de caber", explica ao Dinheiro Vivo a fundadora da Didimo, Verónica Orvalho.

Para que a "magia" aconteça, é necessário construir uma réplica de nós próprios, disponibilizar a roupa que queremos experimentar e uma plataforma para visualizar essa prova em alta qualidade, como uma aplicação no telemóvel.

A plataforma da Didimo também pode servir para a formação de crianças com autismo ou para construir uma personagem para videojogos, assinala a líder da empresa.

A pandemia obrigou a tecnológica do Porto a uma nova realidade. "Tivemos de ser muito mais ágeis, para nos adaptarmos às necessidades imediatas", reconhece Verónica Orvalho. A equipa da startup do Porto percebeu que "em vez de termos um projeto por cada empresa era preciso construirmos uma plataforma comum para crescermos de forma muito mais rápida".

A empresa, com base nesta reflexão, construiu um modelo padrão - como se fosse um produto de "marca branca", integrável em qualquer empresa sem grandes problemas. Os clientes, depois de terem a base de trabalho, podem comprar pontos na plataforma para desenvolverem o seu próprio modelo.

A Didimo também está cada vez mais preocupada com as questões éticas, tendo em conta que a tecnologia pode ser usada para fins maliciosos. "Nos nossos termos e condições explicamos que a nossa solução não pode ser usada de forma errada. Recusamos projetos que não sigam as práticas corretas."

Atualmente com 26 pessoas, a equipa da Didimo ficou concentrada na Europa durante a pandemia - deixou de haver trabalhadores no Canadá. Novas contratações também foram canceladas, quando estava previsto que o número de trabalhadores chegasse aos 40 no final de 2020.

Para os próximos meses está prevista a série A de investimento, depois da captação de mais de 7,2 milhões de euros em injeções de capital nos últimos anos. Ficar na Europa é o principal objetivo desta startup.

"Gostaríamos de continuar a contar com o apoio de investidores portugueses e europeus", ambiciona Verónica Orvalho. Seja na realidade terrena ou no espaço virtual, a Didimo está pronta para dar o salto.