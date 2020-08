Donos da Book in Loop recebem investimento de 375 mil euros

A startup portuguesa The Loop recebeu um investimento de 375 mil euros. A empresa que detém a Book in Loop e a BabyLoop beneficiou contou com a injeção de capital de fundos públicos para a inovação social como o Fundo Bem Comum e o Fundo para a Inovação Social. A operação anunciada esta terça-feira surge um mês depois do arranque da entrada da plataforma de Coimbra no mercado espanhol.

Com esta injeção de capital, a The Loop passa a estar avaliada em 1,5 milhões de euros. O Fundo para a Inovação Social, detido pelo Estado e apoiado por financiamento comunitário, aposta pela primeira vez nesta startup; o Fundo Bem Comum injeta capital pela segunda vez – este fundo pertence à Associação Cristã de Empresários e Gestores e conta com o investimento da Caixa Geral de Depósitos.

Os outros investidores da The Loop são os próprios fundadores: Manuel Tovar, João Bernardo Parreira, João Pedro Rodrigues e Ricardo Morgado. Fundada em 2016, esta startup de Coimbrae tornou-se conhecida por promover a reutilização de manuais escolares e de produtos de puericultura.

Além de apoiar a entrada da startup em Espanha, este investimento vai ajudar a criar o seu primeiro próprio centro de logística, na Guarda, e também alargar o processo de recolha, avaliação e reutilização de produtos a outros setores, aquém e além fronteiras.

No final de julho, a The Loop apresentou o seu plano para lançar uma plataforma de economia circular como serviço para o segmento empresarial.

“Os modelos de economia circular têm cada vez mais procura. A compra de produtos em segunda mão com garantia tem aumentado cada vez mais. Acredito que as grandes marcas e retalhistas, mais tarde ou mais cedo, queiram também ter as suas próprias operações nesta área. Temos um sistema construído de forma abstrata e agnóstica para permitir a sua integração com qualquer tipo de produtos. Queremos estar na linha da frente”, adiantou, em entrevista ao Dinheiro Vivo, Ricardo Morgado, um dos fundadores da The Loop.