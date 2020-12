Dr. Shoes: Serviço de engraxadoria de luxo à procura de nova vida

A Dr. Shoes, startup portuguesa especializada em serviços de luxo de engraxadoria de calçado, lançou uma campanha de crowdfunding para lançar uma nova solução de recolha e entrega ao domicílio. O novo serviço, batizado de Dr. Shoes Pick"N"Go, pretende responder às dificuldades geradas pela pandemia, aproximando a empresa dos seus clientes. O objetivo é angariar 5.500 euros para suportar a digitalização das operações da marca.

A empresa nasceu em janeiro de 2019, com o propósito de "inovar um mercado com 300 anos de história", proporcionando um serviço de engraxadoria "irreverente e requintado", através do recurso a produtos 100% naturais e de elevada qualidade, como a cera de abelha ou a resina de carnaúba. Instalou-se, então, no El Corte Inglès, em Lisboa, e criou cinco postos de trabalho. E o negócio até evoluía bem, com a marca a angariar mais de 600 clientes no primeiro ano de atividade, não fosse a covid-19. Com os portugueses confinados e em teletrabalho, a Dr. Shoes, como, de resto, o comércio em geral, ressentiu-se. "Não vale a pena escamotear a realidade, o impacto da pandemia tem sido bastante severo e registamos uma quebra de 60 a 70% no número de clientes", diz Carlos Manuel Reis, fundador e CEO da empresa.

E se os portugueses estão, essencialmente, em casa, é aí que a marca quer chegar, servindo-os de forma "totalmente segura, cómoda e conveniente". A campanha de recolha de fundos está disponível na PPL, plataforma portuguesa de crowdfunding, para investir em meios digitais, designadamente um novo website e sistemas de faturação à porta do cliente, bem como para financiar o serviço de recolha e entrega ao domicílio propriamente dito . A campanha está em curso até 31 de dezembro.

Numa primeira fase, e com arranque previsto já a partir do início de 2021, a Dr. Shoes Pick"N"Go vai centrar a sua operação no concelho de Lisboa. O objetivo é, depois, ir alargando a sua zona de influência, mas, no imediato, "a preocupação é fazer bem e ver como corre" antes de dar novos passos. E se, no imediato, o objetivo primordial é "manter o negócio ativo", a prazo, se tudo correr bem, o projeto poderá levar à criação de mais emprego.

Disponível na plataforma PPL, os contributos são premiados com serviços da marca, desde os 20 aos 90 euros e incluem engraxadoria, lavagem intensiva de sapatilhas, hidratação de malas em couro e cinco tratamentos de sapatos. Sim, porque a Dr. Shoes não se limita a engraxar sapatos, tem serviços à medida de cada tipo de calçado, independentemente do material do mesmo. E assegura, também, a reparação, subcontratada a sapateiros escolhidas de forma "muito criteriosa". O serviço completo custa 13,50 euros, já com IVA incluído, mas cujo resultado, "com uma correta manutenção em casa, vai perdurar durante meses", garante o empresário. Além disso, os produtos usados "hidratam e mitigam as rugas do couro e dão o dobro do brilho de uma graxa normal".