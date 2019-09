É mulher e quer combater as alterações climáticas? Este hackaton é para si

Portugal vai ter o primeiro hackaton exclusivamente para mulheres. No dia 28 de setembro, a comunidade PWIT – Portuguese Women in Tech vai promover uma maratona de procura de soluções para combater as alterações climáticas na Alfândega do Porto. São esperadas entre 50 e 70 participantes, divididas em equipas que vão misturar mulheres do ecossistema tecnológico com estudantes do sexo feminino do ensino básico e secundário.

Dentro do tema das alterações climáticas, as equipas terão de desenvolver soluções em áreas como a economia circular, mobilidade, sistemas alimentares, gestão de desperdícios e temperaturas extremas.

“Cada equipa deve colocar-se à prova para desenvolver a melhor solução para um dos problemas, receber feedback dos mentores (especialistas portugueses e internacionais de cada temática estarão disponíveis para ajudar) e aprender novas ferramentas”, assinala a nota de imprensa divulgada esta quarta-feira.

Leia mais: Feminismo digital: à procura de igualdade no mundo da tecnologia

Cada equipa vai ter entre dois e quatro membros: o quinto elemento será uma estudante do ensino básico e secundário. Desta forma, a comunidade PWIT pretende “aproveitar o momento para introduzir jovens mulheres a uma realidade que, muitas vezes, só se proporciona mais tarde na sua carreira profissional”, sobretudo nas áreas da Ciência, Tecnologia, Matemática e Engenharia.

As inscrições para este hackaton podem ser feitas através desta página até ao dia 21 de setembro.

A melhor equipa deste hackaton vai receber um prémio de 1500 euros. Todas as equipas criadas neste hackaton também poderão participar no bootcamp Hack For Good Gulbenkian, que vai decorrer no dia 19 de outubro no Porto Innovation Hub, no centro do Porto.