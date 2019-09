Easypay. Conheça o especialista em pagamentos eletrónicos rápidos

Já com mais de 10 anos de existência, a Easypay, é uma fintech e instituição de pagamentos portuguesa que processa as transações eletrónicas entre empresas. Opera a nível nacional e permite que as empresas recebam numa plataforma única os pagamentos das vendas online, para pagamentos de e-commerce ou offline como faturas.

Sebastião Lencastre, o CEO da empresa, explica-nos como tem obtido a confiança dos clientes através dos poucos erros e da correção imediata quando eles acontecem. O sucesso da empresa depende da rapidez a atuar e de estar disponível para todos os pedidos dos clientes. É ainda fundamental “ter uma equipa motivada e com o know how na área dos pagamentos”.

