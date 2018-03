Eat Tasty com mais investimento para acelerar entrega de refeições

A Eat Tasty vai acelerar a entrega de refeições na região de Lisboa. A startup fundada por Rui Costa e Orlando Lopes conta com mais investimento e vai alargar, até final de abril, o serviço às zonas do Tagus Park, Lagoas Park, Quinta da Fonte, Carnaxide, Alfragide e Miraflores. O anúncio foi feito esta quarta-feira, no dia em que a Eat Tasty completa dois anos.

“Entrámos no terceiro ano de atividade com vontade de aumentar as vendas e de crescer. Em meados deste ano, queremos passar a entregar 400 refeições por dia”, prevê Rui Costa, cofundador da Eat Tasty. A empresa incubada na Bright Pixel vende atualmente cerce de 240 refeições por dia e conta com mais de 700 clientes ativos por semana – isto é, pessoas que encomendam pelo menos uma refeição por semana.

O aumento das operações será possível graças a um novo investidor, a sociedade de capital de risco Olisipo. Apesar de não ter sido revelado o montante deste financiamento, a Eat Tasty terá recebido à volta de 100 mil euros deste investidor, segundo os cálculos do Dinheiro Vivo. A Eat Tasty, até esta operação, tinha recebido um total de 245 mil euros de investimento, segundo as declarações feitas pelos fundadores da startup ao Dinheiro em fevereiro de 2017. Após a entrada da Olisipo, a empresa passou a ter um investimento total de 370 mil euros.

As novidades da Eat Tasty também chegam aos pagamentos: até ao final do primeiro semestre, será possível comprar as refeições através da plataforma MB Way, e que vai complementar o pagamento através do cartão de crédito ou do cartão refeição (caso sejam comprados pacotes de refeições).

A Eat Tasty começou a entregar refeições em março de 2016. Atualmente, além de ser uma comunidade de refeições caseiras – com cozinheiros próprios – também conta com parcerias com alguns restaurantes para a confeções de pratos como as empanadas.

As refeições na Eat Tasty podem ser encomendadas diariamente até ao meio-dia e são entregues à hora do almoço em zonas como Torres de Lisboa, Marvila, Amoreiras, Saldanha, Avenida e Parque das Nações.