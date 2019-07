Eat Tasty recebe investimento de 1,1 milhões de euros para crescer em Espanha

A startup de entrega de refeições caseiras Eat Tasty recebeu 1,1 milhões de euros em ronda de investimento seed. A entregar refeições em Lisboa e Madrid, a startup vai usar esta injeção de capital para expandir-se para outras cidades espanholas.

Esta ronda de investimento foi liderada pela Indico Capital Partners e também contou com a participação de business angels como a Shilling Capital Partners, Singalurity Capital e Olisipo Way.

Destaque também para a participação, nesta operação, do grupo Ibersol, que detém o franchising das cadeias de comida rápida Burger King, Pizza Hut e KFC no mercado português. O investimento do grupo sedeado no Porto na Eat Tasty é estritamente financeiro.

“Esta ronda foi desenhada pela Indico e temos ainda vários outros bons investidores pelo que não temos dúvidas que vamos crescer ainda mais rapidamente de agora em diante”, assinala Rui Costa, um dos fundadores da Eat Tasty, citando em nota de imprensa.

Stephan Morais, líder da Indico Capital Partners, assinala que “os resultados e margens da Eat Tasty são muito encorajadores devido à forma como a empresa gere as suas operações” e lembra que “trazer comida de casa por exemplo deixa de fazer sentido com este tipo de oferta”.

A Eat Tasty entrega refeições confecionadas no próprio dia nas cozinhas de restaurantes parceiros e encomendadas até ao meio-dia do próprio dia. Até ao início de 2019, esta startup, fundada em 2016, já tinha entregue 140 mil refeições e contava, até então, com mais de 10 mil utilizadores registados e um total de 370 mil euros de investimento.

Em meados de maio, a Eat Tasty comprou a Breadfast, startup de entrega de refeições ao domicílio.

Este é o sexto investimento realizado pelo fundo de capital de risco Indico Capital Partners. Desde janeiro de 2019, este fundo já apostou nas startups Sound Particles, Attentive, Tier, Barkyn e ZenKlub.