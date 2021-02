EatTasty entrega almoços e jantares no Porto (e não só) a partir de março

Rui Costa, co-fundador da EatTasty. © Arquivo/Global Imagens

A EatTasty vai começar a entregar almoços e jantares no Norte do país a partir de 1 de março. A plataforma portuguesa de entrega de refeições vai chegar ao Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Desde esta segunda-feira que a empresa está a promover online a expansão do seu negócio em Portugal.

Cada almoço ou jantar custa pelo menos 5,90 euros e não existem taxas de entrega. A startup trabalha com dezenas de restaurantes locais e garante-lhes sempre a compra de um mínimo de refeições. Há sempre uma opção de carne, peixe, vegetariano ou vegan.

Na primeira fase, as entregas da EatTasty vão chegar a 10 zonas do Grande Porto: centro do Porto; centro de Matosinhos; Leça da Palmeira; São Mamede de Infesta; centro de Vila Nova de Gaia; São Pedro da Afurada; Santa Marinha; Canielo; Madalena; e Oliveira do Douro.

As encomendas são feitas através da página ou da aplicação móvel da empresa. As entregas são asseguradas por estafetas que trabalham para a EatTasty. As refeições são confecionadas no próprio dia.

Os almoços estão disponíveis de segunda à sexta: os pedidos são feitos até às 11h50 do próprio dia; com entrega entre as 12h15 e as 13h45.

Os jantares podem ser encomendados todos os dias, com pedidos até às 19h50 do próprio dia e entregas entre as 20h15 e as 21h15.

Fundada por Orlando Lopes e Rui Costa em 2016, a EatTasty tem sede em Vila Nova de Famalicão e também conta com um escritório em Lisboa.

Com cerca de 1,5 milhões de euros de investimento acumulado, a empresa entrega refeições nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Amadora, Sintra, Almada, Odivelas, Sintra e Cascais. Em Espanha, também presente no município de Madrid.