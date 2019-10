Procuram-se startups na Web Summit que queiram mudar o mundo

O Dinheiro Vivo vai estar na Web Summit a gravar os pitchs de startups que procuram espaço na imprensa para, em 30 segundos, apresentarem ao mundo a sua ideia ou negócio. É simples: criámos o conceito Elevator Future Pitch, em conjunto com a empresa Hi-Interactive.

Basta procurarem-nos entre as 12h-13h00 e as 16h-17h00, nos dias 5, 6 e 7 na Web Summit, no Estúdio Dinheiro Vivo, Pavilhão 1. Desafiamos as startups a entrarem num elevador em realidade virtual e em 30 segundos gravarem em vídeo o seu pitch. Todos os vídeos serão publicados no site do DV.

Os participantes vão receber um autocolante com um QR Code que dá acesso à página com os vídeos do Elevator Future Pitch. A ideia é que este autocolante sirva também de cartão de visita para se apresentarem a possíveis investidores. Assim, em vez de estarem sempre a repetir o seu pitch cada vez que são abordados, podem usar o vídeo como apresentação.

Até dia 7, o Dinheiro Vivo responde a todas as questões relacionadas com esta iniciativa através do email redacao@dinheirovivo.pt (coloque no assunto a expressão Elevator Future Pitch).