Emanuel Gomes. "Tripla inovação é um game changer"

Tripla inovação é principalmente benéfica para as PME © Cristiana Milhão / Global Imagens

Inovação é uma das palavras de ordem dos tempos modernos e uma realidade bastante presente nas empresas que constantemente procuram inovar produtos e processos. Mas se esta dupla inovação já é coisa habitual, surge agora um novo tipo de empresas capazes de inovar produtos, processos, mas também serviços digitais - são as chamadas empresas de tripla inovação.

As conclusões são do estudo Treble innovation firms: Antecedents, outcomes, and enhancing factors, realizado pelos investigadores Ferran Vendrell-Herrero, Oscar F. Bustinza, Marco Opazo-Basaez e Emanuel Gomes, professor da Nova SBE. A base da tripla inovação assenta na servitização, tendência que tem vindo a ocorrer nos últimos anos nas empresas manufatoras.

Para explicar o conceito de servitização, o professor Emanuel Gomes recorre ao exemplo da Rolls Royce, fabricante de motores para aviões, que deixou de vender motores para passar a vender horas de voo. Isto implica que o cliente não precisa de correr o risco de fazer um investimento milionário, porque passa a pagar apenas pelas horas em que o avião está no ar.

É no âmbito da servitização que surge este artigo, porque quando se fala de inovação tecnológica pode falar-se de inovação de produto ou de processo, temas já amplamente estudados, mas "a novidade que introduzimos é a tripla inovação, a inovação simultânea de produtos, processos e serviços integrados digitalmente", explica o professor da Nova SBE.

Tripla inovação portuguesa

"É um game changer total", diz, sublinhando que não se trata apenas de acrescentar um terceiro tipo de inovação em simultâneo, mas sim, de reforçar a qualidade da inovação e garantir que é possível continuar a inovar de forma "muito incremental". A longo prazo, as empresas de tripla inovação são mais lucrativas, especialmente porque conseguem reduzir custos. É por isso que a servitização tem sido a grande aposta da Europa e dos Estados Unidos para voltar a ganhar competitividade, em relação a mercados como a China, por exemplo.

A tripla inovação pode ser abraçada por empresas produtoras de qualquer setor e Emanuel Gomes vê no tecido empresarial português um grande potencial para a inovação.

Neste caso, o facto de a maioria das empresas nacionais serem Pequenas e Médias Empresas (PME), não é sequer um fator de exclusão, pelo contrário, "é principalmente vantajoso para as PME, que têm desvantagens, mas a digitalização é a forma de ultrapassarem as barreiras que o mundo físico lhes coloca", explica Emanuel Gomes.

No entanto, abraçar a transformação digital não se trata apenas de nos tornarmos mais tecnológicos, "há toda uma transformação cultural que ainda tem de acontecer, não só nas empresas, mas também nos consumidores".

Texto editado por Teresa Costa