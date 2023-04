Empreende 4.0: Já arrancou o concurso para jovens com ideias fora da caixa

Os vencedores da quinta edição do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores © Direitos Reservados

O empreendedorismo tem crescido nos últimos anos entre as camadas mais jovens, impulsionado por um ecossistema cada vez mais voltado para a tecnologia, o ambiente e as causas sociais. Em Portugal, em concreto, estima-se que cerca de 15% das pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos estejam envolvidas na criação ou gestão de negócios em estágio inicial, segundo o Global Entrepreneurship Monitor, referente a dados de 2020 e 2021.

O número daqueles que inovam logo desde cedo poderia ser maior, não fosse o acesso ao financiamento e a recursos barreiras que se impusessem. Para dar resposta a este desafio, a Fundação da Juventude, em conjunto com a Portuspark - Rede de Parques de Ciência e Tecnologia e de Incubadoras da Região Norte e o ISQ - Centro de Interface e Tecnologia, parte para a sexta edição do Concurso Nacional de Jovens Empreendedores, com candidaturas abertas até 30 de abril.

Integrada no projeto Portugal Empreende 4.0, a iniciativa destina-se a jovens entre os 15 e os 25 anos e tem como objetivo "fomentar, reconhecer, distinguir e premiar a inovação, a criatividade e o talento dos jovens empreendedores". Assim, além de concorrerem a um prémio monetário, que totaliza quatro mil euros nas quatro categorias - Empreendedorismo Ambiental, Social, Tecnológico e Criativo e Cultural -, os participantes têm também acesso a programas de incubação, mentoria, oficinas de empreendedorismo, bem como a formação de novas competências e partilha de experiências com empresários em ascensão.

Podem propor-se à competição jovens daquela faixa etária que frequentem o ensino superior ou secundário, devendo os trabalhos, neste último caso, ser acompanhados por um tutor, ou que estejam envolvidos em investigação. São admitidos a concurso trabalhos individuais ou em grupo de, no máximo, quatro pessoas.

Até ao momento, a edição de 2023 já recebeu mais de 50 inscrições. Carla Mouro, presidente executiva da Fundação da Juventude, confessa ao Dinheiro Vivo que, "ano após ano, a qualidade das propostas tem sido sempre superior" e que, seguramente, o nível dos projetos "será elevado", sendo expectável que coincidam sobretudo - como por norma - com as áreas de tecnologia e social. "A par destas, acreditamos que vão surgir mais candidaturas relacionadas com o ambiente e soluções inovadoras ligadas à sustentabilidade", prevê a responsável.

A iniciativa, concretizada desde 2017, "tem tido um impacto muito positivo, contribuindo para o despertar, cada vez mais precoce, do espírito empreendedor", aponta a CEO. Nas últimas cinco edições, mais de 700 jovens de todo o país participaram no concurso, que culmina na Mostra Nacional de Jovens Empreendedores (realizada este ano nos dias 5, 6 e 7 de junho), da qual resultaram "projetos relevantes".

A Dream Skin, marca desenvolvida por empreendedores de Oliveira do Hospital, por exemplo, quer criar uma linha de produtos de cosmética sustentável, eco-friendly, tendo por base o desperdício de azeite, a cera de abelha e o soro de leite.

Para a líder da fundação, o empreendedorismo jovem apresenta vantagens competitivas para o país, ao "criar oportunidades de emprego e estimular o crescimento em áreas da economia portuguesa, ainda dependentes de setores tradicionais e mais vulneráveis a crises". Ao iniciar negócios, "os jovens trazem inovações para o mercado que podem beneficiar os consumidores e outras empresas".