Encomende com um clique na nova app de Mafalda Agante

“O ingrediente secreto não é apenas paixão por aquilo que fazemos, são as matérias-primas que são de excelência”, diz Mafalda Agante sobre as suas doces criações. Agora, estas estão à distância de um clique. Há Alguém Mais Gulosa do que Eu? apresenta uma nova versão da aplicação lançada recentemente para Android e iOS, com a opção de loja online com encomendas de bolos à distância de um clique e entregas em casa ou na sua empresa em Aveiro (terças e quintas); Braga (quartas e sextas); Coimbra (de segunda a sábado); Guimarães (quartas e sextas); Lisboa (segundas e sextas) e Porto (de terça a sexta).

A autora e responsável pela marca Há Alguém Mais Gulosa do que Eu? explica que “na confeção dos doces utilizamos os melhores ingredientes. A qualidade e o sabor têm de ser os melhores! Não usamos semipreparados, corantes, conservantes ou outros aditivos alimentares. A nossa produção é artesanal, com opções bio, sem glúten, sem açúcar refinado, ou vegan, além das opções tradicionais e conventuais. Também fornecemos pastelaria saudável para crianças. O objetivo? Proporcionar sorrisos, é o que prometemos com os nossos doces.”

Esta é a primeira app portuguesa que nasceu através de um blogue, para além da loja online de doçaria apresenta receitas fáceis para os mais gulosos fazerem em casa, incluindo opções saudáveis para pequeno-almoço, ideias para juntar as crianças na cozinha, receitas para festas e até as tradicionais doçarias conventuais. “A aplicação é gratuita e apresenta alguns conteúdos exclusivos acedidos através de uma subscrição mensal.”