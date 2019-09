Enging. Deteção de falhas no centro da produção de energia

A startup portuguesa Enging tem uma solução que deteta falhas em motores e transformadores de infraestruturas industriais como centrais nucleares, petroquímicas e elétricas. “O que estamos a fazer é ir às variáveis elétricas dessa máquina e detetar essa avaria de forma precoce para não contaminar ‘o resto do corpo’”, explica ao Dinheiro Vivo Marco Ferreira, CEO e cofundador da Enging.

“Detetamos uma avaria de um modo muito precoce, prevemos uma avaria naquele equipamento de forma que possa ser substituída ou reparada sem ter impacto na rede ou na fábrica. O cliente, tendo a noção de que aquele equipamento tem uma avaria, pode gerir o equipamento de forma que a degradação dessa avaria não atinja um nível que tenha de parar a máquina”.

A identificação dos potenciais problemas é feito com recurso a sensores, que permitem a coleta de dados, que são avaliados pelo software desenvolvido pela startup. É o algoritmo dessa solução que vai conseguir dizer se há uma eventual falha.

“Temos o produto inicial mas este vai estar constantemente a aprender o que é que o mercado nos vai dizer e adaptar-se àquilo que o mercado vai exigir. Não estamos aqui para entregar um pacote completo de uma solução. Estamos aqui para adaptar o nosso produto às dores do cliente. Se lhe fornecermos o pacote completo, o cliente vai ter uma data de dados e não vai fazer nada com aquilo”.

A Enging é uma das duas startups portuguesas finalistas do Free Electrons, programa de aceleração desenvolvido por várias elétricas mundiais, incluindo a EDP. A participação neste programa abriu-lhe a porta a empresas internacionais deste setor e a “fazer um matching do feedback que nos estão a dar porque as dores de uns são parecidas com as dos outros. O próximo passo será adaptar o produto de forma a responder a estas dores individuais”.

A solução da empresa da zona de Coimbra está no mercado desde 2015, trabalhando já com países como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Brasil. E com a ajuda deste programa estão já de olhos postos na Ásia, em geografias como Japão, Hong Kong e Austrália.