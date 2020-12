Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal criou laboratório de ideias

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal tornou-se em laboratório de inovação. © DR

A Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal criou um laboratório de ideias. O Future Labs é o novo projeto do NEST - Centro de Inovação do Turismo e nasceu nas últimas semanas. É um espaço para startups e empresas desenvolverem novos produtos na área da hotelaria e similares.

Transformar projetos-piloto em protótipos viáveis (MVP) é o principal objetivo deste laboratório, que conta com quatro áreas prioritárias: sustentabilidade e eficiência operacional de recursos (energia, água, resíduos e desperdício de comida e bebida); experiência suave (seamless) de hóspedes e clientes; recolha de grande volume de dados; e personalização de experiências.

Quatro projetos começaram a ser desenvolvidos ainda em 2020, como a criação de uma aplicação para capacitar as equipas dos hotéis; gestão eficaz da água e energia nos hotéis; experiência sem contacto de check-in e check-out dos hotéis e ainda a captação e tratamento de dados dos turistas a partir da estadia no hotel da escola de hotelaria da região.

"Este projeto vem materializar um dos principais pilares estratégicos do NEST: criar espaço para a experimentação e execução de pilotos para a inovação no turismo. Concretizar um espaço dedicado a este fim foi uma conquista de 2020 de que estamos muito orgulhosos, especialmente por termos no seu arranque, e já em curso, parceiros tão relevantes como a ADENE, a Accessible Portugal, a

Microsoft ou a Mastercard", destaca o diretor executivo do centro de inovação, Roberto Antunes, citado em comunicado.

