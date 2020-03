eSolidar lança leilão para compra de material hospitalar

A plataforma eSolidar lançou um leilão para compra de material hospitalar. No total, há mais de 10 artigos que podem ser comprados através da plataforma portuguesa a partir desta quinta-feira, entre camisolas e bolas de futebol autografadas, instrumentos musicais e até uma pintura de Carolina Piteira.

A totalidade do valor angariado nestes leilões vai servir para comprar máscaras, luvas e batas, para que médicos e enfermeiros possam ter equipamento para acompanhar os doentes de forma segura na luta contra o novo coronavírus (Covid-19).

A iniciativa da eSolidar conta com a parceria da Fundação de Futebol – Liga Portugal, do Rock in Rio e da pintora Carolina Piteira.

Os artigos leiloados incluem camisolas e bolas de futebol da final four da Taça da Liga de 2020 e guitarras autografadas dos músicos Carlão, Manel Cruz, Blaya e da banda Capitão Fausto.

O projeto da eSolidar pertence ao movimento Tech4Covid19, que conta com perto de 4000 membros da comunidade tecnológica portuguesa e que já desenvolveu mais de 30 iniciativas de combate ao novo coronavírus.

“A associação da eSolidar, uma plataforma tecnológica ligada à responsabilidade social há mais de 5 anos, ao movimento tech4COVID19 é um passo natural e inevitável. Junto com os nossos parceiros Rock in Rio, Liga Portuguesa de Futebol e Carolina Piteira, estamos muito satisfeitos por poder colaborar, através de leilões solidários. Juntos somos mais fortes, uma expressão que cada vez mais faz sentido, principalmente quando vemos mais de 3000 voluntários neste combate. Por isso, desafio outras entidades a juntarem-se a nós e aos nossos parceiros para continuarmos a ajudar. No final, resta um desejo: vamos todos ficar bem!”, destaca Rui Ramos, presidente executivo da eSolidar.