Espanhola Demium aposta meio milhão de euros em quatro startups portuguesas

A sociedade de capital de risco espanhola Demium Capital, anunciou esta quinta-feira que investiu em quatro novas startups portuguesas que concluíram o seu programa de incubação. Flagger, Explor, Orbitas e Movendo receberam um investimento global de 500 mil euros do Fundo Demium Capital, bem como mentoria e acompanhamento.

"A Demium trabalha em conjunto com empreendedores talentosos, ajudando-os a iniciar rapidamente o seu negócio e preparando-os para as competências básicas de gestão de redução de risco relativas às fases iniciais de uma startup", explica a gestora de venture capital, em comunicado.

O que diferencia o seu modus operandi, prossegue, é a aposta em talento para incubação e não em ideias já formadas, isto é, trata de reunir "os melhores profissionais e criar equipas, que vão posteriormente desenvolver as ideias de negócio". Todo este processo tem início nos eventos AllStartup, que acontecem cinco vezes por ano, e que dão depois origem a equipas que integram os programas de incubação.

De acordo com a Demium, os projetos em causa fizeram parte do programa de incubação, em que os empreendedores se conheceram, foram apresentados, orientados e formados por profissionais experientes do ecossistema para em conjunto criarem as equipas que formam as startups. Assim que foi validado o "produto mínimo viável", as startups foram então apresentadas para investimento.

Diogo Patão, diretor de programas da Demium, afirma que a gestora "compromete-se a trabalhar de perto com os empreendedores, não só durante os programas, mas durante toda a vida das startups, criando e fomentando uma comunidade coesa". "Já demos as boas vindas às startups investidas, um passo importante no percurso destas empresas", acrescenta.

Conheça os projetos promissores

Flagger

A Flagger, um verificador de imagens digital que proporciona um mundo digital fiável que se propõe a pôr fim a imagens falsas e fraudes, recebeu um primeiro investimento de 100 mil euros da Demium Capital para se focar em Investigação & Desenvolvimento. Nasceu com o objetivo de contribuir para a criação de um mundo digital seguro, transparente e justo e garante meios de comunicação autênticos. Ajudam na captura, análise e armazenamento de provas fiáveis para que as empresas possam estabelecer interacções comerciais mais seguras, assegurar uma maior satisfação do cliente.

Explor

A Explor, investida em 100 mil euros pela Demium Capital, ajuda a maximizar uma experiência de viagem ao adaptar o conteúdo que o utilizador vê ao momento que ele está a viver e o seu contexto emocional. A sua missão é simplificar e encurtar o tempo do processo de tomada de decisão.

"Este investimento permite-nos testar a estratégia "go-to-market" e o posicionamento do produto na região do Porto. No futuro, queremos testar a escalabilidade da Explor", diz Ricardo Órfão, CTO da Explor, atualmente a financiar-se para uma bridge round.

Movendo

Movendo é uma empresa D2C que oferece mobiliário multifuncional customizável pelo cliente por meio de e-commerce. A startup é 100% digital desde o serviço ao cliente até à fabricação pelos meios da indústria 4.0, que possibilita que uma interface tecnológica com o cliente e com fábricas equipadas com maquinaria digital produza móveis customizados.

A Movendo, além de criar os móveis, é responsável por essa interface, que conta com um configurador digital intuitivo que dá autonomia ao cliente para tornar-se cocriador das peças, bem como das ordens de fabrico automatizadas para as fábricas, expedidas diretamente do configurador. A startup foi investida em 150 mil euros para criar os protótipos flatpack, desenvolver o serviço online e lançar duas primeiras linhas de mobiliário voltadas para home office.

Orbitas

A Orbitas foi investida em 150 mil euros pela Demium Capital para desenvolver uma nova geração de plataforma analítica que atua como Cientista de Dados Artificial para ajudar os decisores a responder rapidamente aos problemas empresariais. As ferramentas analíticas tradicionais não conseguem responder aos problemas empresariais na velocidade que os negócios precisam. São necessárias novas abordagens analíticas em que a análise seja incorporada nas atividades empresariais diárias para acelerar e melhorar a tomada de decisão. A Orbitas é uma resposta a essa demanda, colocando insights prontos para uso na mão dos tomadores de decisão.