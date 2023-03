Espanhola Demium fecha portas em Portugal e deixa mais de 20 startups sem casa

Escritório da Demium em Lisboa © Leonardo Negrão

A Demium Capital fechou portas em Portugal. Anteriormente denominada Think Bigger Capital, a sociedade de capital de risco espanhola decidiu encerrar a atividade em território nacional no passado mês, na sequência de uma reestruturação estratégica encabeçada pelo chairman e fundador da empresa, Jorge Dobón, que tem como foco o mercado vizinho, segundo apurou o Dinheiro Vivo junto de fonte próxima do processo.

O passo atrás surge após a empresa ter anunciado, em novembro do ano passado, a conversão do seu programa de aceleração, lançado no país em 2020, para uma proposta de continuidade, bem como o alargamento do teto máximo de investimento por projeto para meio milhão de euros. O objetivo, dizia a Demium à altura, era investir em dez a 12 startups por ano, já a partir de 2023.

Apesar de não ter nenhum programa a decorrer à data do fecho - o que significa que a decisão tomada não interferiu com qualquer processo de incubação -, a Demium acolhia no seu escritório em Lisboa vários empreendedores que daquele espaço usufruíam para trabalhar diariamente, um benefício previsto para as startups investidas.

Assim, e embora continuem a integrar o portefólio do fundo de investimento espanhol, estas empresas (entre as quais as mais recentes apostas Lever Tax, Viveel e Liisa) deixaram de estar alocadas a Portugal, perdendo o espaço físico de trabalho que, se quiserem de alguma forma "recuperar", terão de estar dispostos a mudar-se para Espanha. Aparentemente, as startups em causa terão aceitado a decisão sem levantar barreiras à Demium.

Desde a sua entrada em solo português, o programa de aceleração da Demium contou com a participação de mais de 70 startups portuguesas e resultou numa injeção total acima dos dois milhões de euros em mais de 20 projetos, que incorporam hoje uma carteira global de quase 130.

O Dinheiro Vivo contactou os responsáveis espanhóis, mas, até ao momento da publicação, não obteve qualquer resposta.