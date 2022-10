Espanhola Factorial capta 120 milhões. E assim nasce o novo unicórnio europeu

Pau Ramon, Jordi Romero e Bernat Farrero, fundadores da Factorial © DR

A Factorial, startup espanhola que desenvolveu uma plataforma de gestão de recursos humanos focada nas Pequenas e Médias Empresas (PME), tornou-se no mais recente unicórnio europeu, depois de captar 120 milhões de dólares numa ronda de investimento Série C.

O financiamento, que elevou a avaliação da empresa para mil milhões de dólares, foi liderado pelo grupo Atomico. Como parte do investimento, Luca Eisenstecken, sócio da empresa de capital de risco, juntou-se ao conselho da empresa. O fundo soberano de Singapura GIC e os investidores anteriores Tiger Global, CRV, K-Fund e Creandum também participaram.

Segundo explica a startup, em comunicado, o capital angariado servirá para ampliar as operações nos mercados onde já está presente, incluindo Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Brasil, EUA e México. A abertura de um escritório em Miami, nos Estados Unidos, faz também parte da estratégia de expansão. A Factorial pretende igualmente expandir a sua gama de produtos e recursos.

Com sede em Barcelona, a empresa conta atualmente com mais de 800 colaboradores, espalhados pelos seus escritórios em Espanha, Brasil, Estados Unidos e México. Desde 2016, ano em que foi fundada por Jordi Romero (CEO), Bernat Farrero (CRO) e Pau Ramon (CTO), a Factorial dedica-se a simplificar a gestão de pessoas e negócios, através de uma plataforma que permite concentrar questões que vão desde o relógio de ponto aos recibos de vencimento e benefícios.

Ao momento, a Factorial conta com mais de sete mil clientes em nove mercados. Esta lista inclui empresas como a ComparaJá e WTVision.

"As PME recebem muito poucas respostas no atual mercado de softwares de RH, que se foca em atrair grandes empresas. Os produtos são frequentemente muito complexos e caros para as pequenas empresas", diz Luca Eisenstecken, citado em comunicado. "A Factorial destaca-se por ser um produto que centraliza e projeta o seu foco nas PME. O seu software multifuncional substitui o trabalho manual intensivo, economiza tempo (que é precioso), e oferece insights e métricas que permitem que as empresas de menor dimensão promovam uma abordagem "people-first", ou centrada nas pessoas, enquanto expandem o seu negócio", remata o sócio da Atomico.