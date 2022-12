Espanhola Vonzu já conta com 20% da faturação em Portugal

© Gerardo Santos / Global Imagens

A startup tecnológica na área da logística e distribuição Vonzu, baseada em Espanha, já conta com uma faturação de 20% em Portugal, num negócio que foi potenciado pela pandemia e a intensificação das compras "online".

Em declarações à Lusa, Mariana Jota, diretora de estratégia e crescimento da empresa, explicou que a Vonzu nasceu em 2018 em Barcelona, com "uma solução muito focada na parte de logística para otimizar todos os processos de última linha, portanto de entrega ao cliente final", sendo que "o objetivo final era ajudar as empresas a conseguirem automatizar e ser mais eficientes nesse processo de entrega ao cliente final, onde existe um desafio maior", incluindo "fazer a rota e toda a parte mais operacional".

De acordo com a mesma responsável, devido à pandemia, em 2020, a empresa acabou "por entrar no mercado português e ao mesmo tempo numa outra vertente do negócio", tendo adaptado "a solução também para empresas de retalho".

"Entramos com a Leroy Merlin em Portugal", destacou, indicando "que foi não só o primeiro cliente em Portugal, mas também o primeiro retalhista", sendo que a solução da empresa começou então "a ser adaptada dentro da área de logística e distribuição e focada nas entregas ao cliente, mas mais como solução de 'torre de controlo' para empresas que não fazem elas diretamente as entregas, subcontratam e necessitam de ter esse controlo e visibilidade", explicou Mariana Jota.

"Neste momento, já trabalhamos com 11 empresas em Portugal", indicou Mariana Jota, explicando que a startup está também presente em Espanha "com várias empresas e setores".

"Temos empresas que fazem entregas para supermercados, temos entregas de artigos de casa, de tudo, e foi esse o trajeto até aqui e agora", indicou, salientando que o objetivo agora é "continuar a crescer".

A empresa conta com 27 trabalhadores e uma faturação de cerca de 750 mil euros este ano, ressalvando que até terminar 2022 o valor ainda pode subir. Este montante é superior em 100 mil euros ao obtido em 2021.

Este ano, segundo Mariana Jota, a Vonzu praticamente duplicou o número de clientes, sendo que o mercado nacional já "representa cerca de 20% na faturação total". Para 2023 a empresa estima um crescimento de 50% no negócio.

A pandemia acabou por marcar "um crescimento deste setor", visto que "as pessoas estavam fechadas em casa e quase obrigatoriamente tinham de fazer encomendas e comprar "online"", disse Mariana Jota, destacando que os consumidores "habituaram-se a isso".

Para a mesma responsável, "continua a haver esse crescimento", mesmo com o fim das restrições da pandemia.

Ainda assim, indicou, a "adoção de tecnologia é sempre um desafio nas empresas e muitas vezes acaba por ser um ponto de resistência", salientando que é preciso algum trabalho de base para implementar os processos, incluindo formação e isso "leva muitas as empresas a adiar até chegarem a um ponto em que tem de ser" para crescerem.