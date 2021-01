Esta aplicação permite carregar carros elétricos com cartão no telemóvel

©

Até agora, os proprietários de carros elétricos ou híbridos plug-in apenas conseguiam carregar as baterias na via pública se tivessem um cartão físico de um comercializador. Mas o cenário vai mudar a partir desta quinta-feira, graças à aplicação portuguesa Miio. Esta startup desenvolveu um sistema em que basta usar um cartão virtual no telemóvel para poder carregar o automóvel nas mais de 1400 estações da rede Mobi.E.

Esta solução tem benefícios, por exemplo, para os turistas estrangeiros: em vez de esperarem vários dias para receberem um cartão físico em casa, podem tratar deste processo em apenas cinco minutos.

Para que isso aconteça, é necessário, primeiro, instalar a aplicação da Miio, disponível para os sistemas operativos Android (Google) e iOS. Na segunda etapa, indica-se qual é o veículo que conduz. Depois disso, nas configurações, seleciona-se a opção "cartão Charge & Pay" e o utilizador tem de responder como costuma carregar o caro na via pública.

A aplicação, depois, dá a escolher se o cliente prefere uma tarifa bi-horária diária ou semanal, o que ajuda a escolher o plano de energia.

Quando o cliente tiver o cartão virtual criado, já pode aceder à opção de carregamentos sem cartão. Para isso, o utilizador dirige-se ao posto de carregamento, seleciona o pino no mapa e clica para carregar o carro. Depois de escolher a tomada, liga o cabo ao carro e pode controlar o carregamento à distância.

Simulação dos ecrãs de carregamento sem cartão. © Imagens cedidas pela Miio

A operação fica concluída quando carregar em terminar. No final, o cliente é informado do custo total do carregamento, que já agrega o valor cobrado pelo comercializador (CEME), o operador (OPC) e os impostos.

O cartão físico é grátis e enviado na mesma para casa mas apenas como recurso de emergência, caso não haja rede móvel ou internet sem fios.

"Estamos cansados de uma mobilidade elétrica complexa. Queremos promover a simplicidade da mobilidade elétrica", assinala ao Dinheiro Vivo uma das fundadoras da Miio, Daniela Simões, em conjunto com Rafael Ferreira. O lançamento desta solução apenas é possível porque a startup de Aveiro registou-se como comercializadora para a mobilidade elétrica.

Em comunicado, o líder da gestora da rede de mobilidade elétrica (Mobi.E), Luís Barroso, destaca que "esta inovação é uma necessidade há muito sentida pelo crescente número de utilizadores".

No final de 2020, já havia 70 mil utilizadores de automóveis eletrificados: 40 mil com veículos híbridos plug-in (com tomada de carregamento exterior) e 30 mil carros totalmente elétricos, apenas movidos a baterias.

A Miio nasceu em maio de 2019 e também permite saber onde se encontram os postos de carregamento, qual a sua potência, se estão disponíveis e funcionais e qual o preço. Há ainda notificações sobre quando sobre quando se encontra disponível o posto que pretende utilizar, comparar preços, saber o estado atual e futuro da rede nacional e planear rotas.

A equipa permanente da Miio conta com 12 trabalhadores e há ainda vários colaboradores externos.